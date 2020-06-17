Майданщики жалуются, что их уничтожают, а Украину ведут в СССР

17.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Враги Российской Федерации на Украине якобы подвергаются гонениям и преследованиям.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-чиновника, власть боится лидеров госпереворота и пытается вернуть страну под контроль Москвы.

«Для меня очевидно, что на самом деле идет системное уничтожение врагов России. Тех, кто говорит вслух об угрозе оккупации, которые не хотят этого допустить, которые с этим борются.

Они боятся лидеров Майдана, они боятся людей, которые готовы им говорить правду в глаза, потому что эта правда не то, что просто некомфортна, а эта правда опасна, потому что они теряют рейтинги, тогда все видят, что никаких изменений не настало и единственная цель команды Зеленского – это привести Украину в новый Советский Союз. Больше я никакой цели не вижу.

Тут, я думаю, как бы не было страшно или тяжело, какие бы ни были попытки арестов, обысков, давления, нужно просто не сдаваться. Потому что альтернативы у нас всего две – это Украина – член Европейского союза и НАТО, и Украина снова под Москвой», – заявил Омелян.