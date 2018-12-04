Майданщики злорадствуют: видный регионал три года сидит в тюрьме, преданный своими соратниками

04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Бывший глава фракции Партии регионов в Верховной Раде и лидер луганских регионалов Александр Ефремов, уже долгое время находящийся за решеткой по надуманным политическим обвинениям, позабыт старыми товарищами-олигархами из «бело-голубого» лагеря.

Об этом, не скрывая злорадства, пишет в своем блоге депутат Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко.

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Он отметил, что 3 декабря Старобельский районный суд в четырнадцатый раз продлил арест Ефремову.

«Никто даже не захотел поехать на суд. Ну нафига переться в тот Старобельск? Ефремова просто забыли. Все его ближайшие соратники прекрасно себя чувствуют на руководящих должностях в ЛНР… «Друзья» в Киеве делятся между Ахметовым и Левочкиным. А он просто себе сидит в тюрьме. Ну должен же кто-то из регионалов сидеть? Кому он на фиг нужен на свободе? Быть конкурентом? …Быть укором чьей-то совести? Ефремова не списали, его просто выбросили, как тряпки на обочину», – пишет Денисенко.

Интересно, что его тезисы в комментариях поддерживает еще один бывший «регионал» и экс-глава Федерации профсоюзов Украины Василий Хара – в свое время он вступил в конфликт с окружением старшего сына Януковича – Александра, а впоследствии стал одним из тех, кто поддержал нынешний националистический режим.

«Это правда! Кстати, Ефремов далеко не самый большой виновник в произошедшем. Есть на порядок более грешные, которые чувствуют себя в Украине очень комфортно. Какова причина? 1. Не откупился 2. Его сделали сакральной жертвой. 3. Он перешёл где-то дорогу Порошенко. Возможно, в мелочах. 4. Возможно, его собственность уже в руках влиятельных чиновников с обеих сторон линии размежевания. Возможны и другие причины. Страшно то, что очень состоятельные и влиятельные регионалы (бывшие), которые холуйствовали перед Ефремовым в период его влиятельного положения, пользовались его помощью, получали должности и бизнес-привилегии, оказались предателями», – комментирует Хара.

Стоит отметить, что еще 23 февраля 2014 году Ефремов одним из первых открестился от Виктора Януковича после его бегства за границу, объявив, что экс-президент давил на «регионалов», издавал «преступные» распоряжения о разгоне боевиков Евромайдана, и часто заставлял «бело-голубых» идти против своей воли.