20.03.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Майданщиков разочаровали: Развала России не будет




Обвал цен на нефть, который наблюдается уже в течение двух недель, не уничтожит российскую экономику – накопленных резервов хватит, чтобы страна в течение года вообще отказалась от сбора налогов, если это потребуется, а украинские майданщики зря надеются на скорый развал России.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский экономический эксперт Михаил Делягин.

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«Из-за обвала цен на нефть не произойдет развала России. В кризис любая страна сплачивается на фоне того, что есть, и мы не исключение. Наши резервы, которые накоплены, позволяют нам год вообще не собирать налоги и не обращать внимание ни на что. В этом отношении пусть майданные «друзья» скачут дальше, а мы можем им прислать еще и кастрюли. Они сами у себя уничтожили собственное здравоохранение, а самое главное, больше не имеют денег от заробитчан, поэтому пусть разбираются с собственными проблемами», – завил Делягин.

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