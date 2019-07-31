Майданы в Киеве – это языческий реванш униженных князем Владимиром бесов

31.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Госперевороты на Украине – это реванш поверженных при Крещении Руси бесов, которые никуда не исчезли и воспользовались некой слабиной, чтобы отыграть свою карту в Киеве через тысячу лет.

Об этом в сюжете телеканала «Спас» заявил известный проповедник протоиерей Андрей Ткачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует некая переоценка наследия. Мне кажется, что бесы, которых оскорбил Владимир, а он вообще нанёс большое оскорбление бесовской силе, порубил идолов, побросал их в Днепр, но они не умеют прощать и, кстати, не имеют физической смерти, не умирают.

То есть, обиженные Владимиром бесы до сих пор живы и они желают пересмотреть всю эту ситуацию, им интересно вернуть свои права. Все эти перевороты в Киеве ещё знамениты тем, что отчасти воскрешают язычество, потому что картина майдана – это картина возрождающегося язычества. Эти огни, эти пляски, эти реальные язычники камлающие там, и на Десятинном монастыре, на горке (Владимирской – ред.) там – там куча этого всего.

Это, мне кажется, просто-напросто реванш тех бесов, которые никуда не исчезли, которые воспользовались некой слабиной, брешью в обороне и пытаются отыграть свою карту в Киеве через тысячу лет. Мы находимся в поиске своей идентификации, кто мы такие, вот, тысячу лет прошло, нас крестили, кто мы такие? На Украине нечистая сила говорит: вы те же самые язычники, айда обратно», – предупреждает священник.