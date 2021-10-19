«Майн кампф», или Как Стерненко победил печенье

Новости Украины

А их-то подранок, их Серая шейка недобитая, их «Свободу Анжеле Дэвис!», то есть Сережа Стерненко, которому если и не впаяют приговор, то уж хождений по судам по гроб жизни хватит, что учудил? А именно – поступок из рубрики «Их величие». Сережа геройски пресек торговлю веганским печеньем, потому что оно… правильно – украинофобское и прокремлевское. М-да, веганское печенье.

О всех пакостях, которые этот пожизненный подсудимый, преступник и убийца, делает людям, он постоянно докладывает в соцсетях. Вот и на этот раз поступил истинно патриотично.

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Он выложил фото девушки на фоне Кремля и написал следующее:

«Это Юля Привалова. Невестка Кернеса, сестра нардепа из «Слуги народа» Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским анекдотом».

Анекдот же, на который возбудился Стерненко, звучит так:

Встречаются два бандеровца. Один другому говорит: — А я москалям гадость сделал! — Какую? — А я им на Красной площади насрал! — И что, они тебе ничего не сделали? — Так я по-тихому, в штаны.

И вот Стерненко поскрежетал зубами, и продолжил свое расследование: «А еще Юля является владелицей ТМ Yaro, которая продает различную веганскую пищу». Он перечислил торговые сети, которые распространяют ее продукцию и призвал их «отказаться от сотрудничества с Приваловой, если они дорожат своей репутацией и уважают Украину».

Ну и побратимы в комментариях, понятное дело, «а-а-а, украинофобськэ лайно!», «сучьи дети», оскорбления покойного Кернеса и пожелания его родственникам его же судьбы — как водится у них, куртуазно, по-европейски.

С больных не велик спрос, а вот торговые сети, что ныне явление частое, от «вражьих» продуктов отказались, на поводу у пакостника пошли.

В, частности, Стерненко похвастал: «Rozetka сняла с продажи всю продукцию ТМ Yaro. Я призвал известные компании отказаться от сотрудничества с Приваловой, и вот есть первая небольшая победа!». И его секта такая: «Слава Украине! Москалей на ножи!».

Понимаете, победа у него! Может сам он потом все это печенье по бросовой цене выкупит вместо сухарей в тюрьму? Да и о судьбе некой, ранее неизвестной мне Юлии Приваловой, я не беспокоюсь — у богатых, знаете ли, не только свои причуды, но и способы решения проблем всегда имеются. А я о другом — об уровне подсудимого Стерненко, прямо скажем, подплинтусном, ничтожном донельзя, самом что ни на есть профессионально-украинском.

Надеюсь, они с женой презервативами пользуются, но если нет, то представьте, как Стерненко своим детям о победе над печеньем будет рассказывать. Кто-то «Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал», а Стерненко веганское печенье. У меня все.