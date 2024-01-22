Майор армии США: Украинских террористов нужно расстреливать, а лучше вешать

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России пора бить по домам тех генералов и полковников ВСУ, которые отдают преступные приказы и их исполняют.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший американский майор Станислав Крапивник, с 1993 по 2004 год служивший в армии США, но затем вернувшийся в Россию, не пожелав участвовать в подготовке к войне со своей родной страной.

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Он согласен, что для России пришло время изменить характер СВО и принять более крутые меры в отношении тех, кто дает команду на террористические атаки по российским городам.

«Что касается ВСУ, главного управления разведки (ГУР) и СБУ, то эти структуры давным-давно нужно признать террористическими организациями. Я не знаю, почему мы этого до сих пор не сделали. Тот же глава ГУР Буданов то и дело рассказывает СМИ, как он будет убивать русских. Я считаю, что штабы ГУР, СБУ, ВСУ должны быть снесены до фундамента. Я бы уже начал бить по домам тех генералов и полковников, которые отдают преступные приказы и их исполняют. Они должны ощутить на своей шкуре последствия своих деяний», – сказал Крапивник «Московскому комсомольцу».

Он уточнил, что все зависит от того, на что Россия готова пойти.

«Надо ужесточать законодательство, террористов надо расстреливать, а лучше — вешать. Они не подпадают ни под одну конвенцию о гуманитарных правилах ведения войны», – убежден бывший американский военный.

Резко он высказался и производителях боеприпасов, которые потом летят по России.

«Если угроза нашим людям идет из любой натовской страны, то нужно раз и навсегда объяснить им, что любой западный снаряд, ракета или беспилотник, ударивший по нашим городам, будет восприниматься, как объявление войны. Нужно строго поставить предел военной поддержке Киева со стороны НАТО: либо вы выдаете нам тех, кто ответственен за преступления, или мы будет расценивать ваши действия, как объявление нам войны. Американцам и европейцам нужно очень четко объяснить: смотрите на Газу, такими будут ваши города. Мы с вами не будем чикаться. Я так долго имел с ними дело, что убедился: именно вот такие слова они понимают. Все другое, всякие уговоры они не воспринимают. У них в генетике: или забрать чужое, или получить пинок в ребра и убраться. Другого языка они не понимают», – резюмировал Крапивник.