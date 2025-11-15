Майор МГБ: Ликвидация Приднестровья — приоритетная задача Запада

Елена Острякова.  
15.11.2025 16:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 27
 
Дзен, Молдова, НАТО, Одесса, Приднестровье, Россия, Румыния, Украина


«Микроскопичная и потешная» молдавская армия никогда не «двинет на Москву», но Запад использует Молдову для прохода своих войск на Украину.

Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Дома у Домниной», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Микроскопичная и потешная» молдавская армия никогда не «двинет на Москву», но Запад использует Молдову...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Молдавия очень важна для НАТО, несмотря на размеры. Причина в том, что именно через Молдавию можно обновить военную логистику на украинском направлении. Через Молдавию удобней всего перекинуть англо-французский контингент на Одессу. А они заявляют, что Одесса в поле их влияния может в любую минуту оказаться», – сказал Соин.

Он пояснил, что хотя в Румынии сосредоточено много натовских войск, вводить через украинскую границу неудобно.

«Этому контингенту надо пройти. А узкая горловина на границе Румынии и Украины по низовью Дуная обладает ограниченной пропускной способностью. Там мосты взорваны, логистика частично уничтожена. А у Молдавии огромная граница с Украиной. Единственное препятствие — это Приднестровье на пути. Я так понимаю, что ликвидация Приднестровья у них в числе приоритетных задач наряду с ликвидацией Гагаузии», – сказал Соин.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить