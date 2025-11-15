Майор МГБ: Ликвидация Приднестровья — приоритетная задача Запада
«Микроскопичная и потешная» молдавская армия никогда не «двинет на Москву», но Запад использует Молдову для прохода своих войск на Украину.
Об этом профессор-социолог, в прошлом майор госбезопасности ПМР Дмитрий Соин заявил в интервью ютуб-каналу «Дома у Домниной», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Молдавия очень важна для НАТО, несмотря на размеры. Причина в том, что именно через Молдавию можно обновить военную логистику на украинском направлении. Через Молдавию удобней всего перекинуть англо-французский контингент на Одессу. А они заявляют, что Одесса в поле их влияния может в любую минуту оказаться», – сказал Соин.
Он пояснил, что хотя в Румынии сосредоточено много натовских войск, вводить через украинскую границу неудобно.
«Этому контингенту надо пройти. А узкая горловина на границе Румынии и Украины по низовью Дуная обладает ограниченной пропускной способностью. Там мосты взорваны, логистика частично уничтожена. А у Молдавии огромная граница с Украиной. Единственное препятствие — это Приднестровье на пути. Я так понимаю, что ликвидация Приднестровья у них в числе приоритетных задач наряду с ликвидацией Гагаузии», – сказал Соин.
