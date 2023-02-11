Майор Тягнибок: «Верю, над миром взойдёт бандеровское солнце!»

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Если бы на Украине вовремя послушали националистов и успели задушить всё русское, промыв населению головы идеями Бандеры, Россия никогда бы не отважилась начать СВО.

Об этом в ходе «X Бандеровских чтений» заявил главарь националистического ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, ныне дослужившийся в ВСУ до майора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы говорили, что защита языка – это вопрос государственной национальной безопасности. Мы требовали декоммунизации, дерусификации, освобождения украинского информационного пространства от московской отравы. Просто не покидает ощущение, что, если бы националистические идеи общество воспринимало раньше, московиты бы на нападение не отважились. Но нехватка национализма на Украине, дезориентация народа и неустойчивость как следствие, нехватка принципиального отношения к их «языку и культуре» дали московитам основания надеяться окончательно ассимилировать украинцев уже после захвата», – заявил Тягнибок.

Он подчеркнул, что теперь не может быть никаких сомнений в жизненной необходимости вдалбливания в украинские головы бандеровских идей.

«Наши идеи – это главная сила. Сегодня отдельные наши идеи стали просто общими в обществе. Поэтому нашим заданием является дальше и дальше продвигать националистическую идеологию на Украине. Повсюду: на фронте, в тылу, в политике, в культуре, в экономике. И не позволить их заболтать. Мы должны продвигать новое видение Украины, нести нации наши идеи, нести идеи Бандеры, достучаться до каждого украинца! Потому что с москалями нет общего языка. Москва падёт, и украинское солнце взойдёт над миром. Бандеровское солнце. Слава Украине!» – сказал нацист.