Майор ВСУ боится, что следующим созывом Верховной рады будут ряженые пиксели

После команды президента Владимира Зеленского к власти могут прийти ещё более разрушительные для Украины люди.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то была такая тема, что мы так боролись против Кучмы, что аж дожили до того, что пришлось защищать Кучму от Симоненко, помнишь? И перед полномасштабным вторжением не помню, с кем говорил, слушай, мы так будет критиковать, что ещё так может случиться, благодаря мудрому украинскому народу, что мы ещё будем защищать Зеленского от условного Шуфрича или Бойко. Так вот, я тоже переживаю, чтобы следующий парламент не был ряженый пикселями, потому что можно ряженых насобирать, и мы тогда просто офигеем, что они могут сделать ещё хуже», – сказал майор в отставке.

Однако наибольшим злом он назвал монобольшинство.

«Но самое главное, что у меня всё-таки есть большая надежда, что больше никогда снова не повторятся моношашечки, монокоалиция, которая фактически является ключом для узурпации власти. Наверное, нужно будет даже менять Конституцию, что не более 50 процентов может занимать условно какая-то политическая сила. Потому что для нас это страшная катастрофа, когда президент и вся вертикаль заточены под одного человека, и не нужно ни с кем договариваться. Это путь к авторитаризму. Поэтому тезис «никогда снова» – вот как раз его надо применять именно для такой ситуации», – тревожился Лапин.