Майор ВСУ: «Линия обороны Зеленского» – это осыпавшиеся окопы по пояс

Анатолий Лапин.  
12.03.2024 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Так называемые линии обороны, на которые должны будут отойти ВСУ при дальнейших отступлениях,  не являются сколь-либо надежными.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемые линии обороны, на которые должны будут отойти ВСУ при дальнейших отступлениях,  не...

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По мнению Лапина, Зеленский занимается утилизацией украинской пехоты, а за качество строительства эти окопы должны быть прозваны «линией обороны Зеленского».

«Я бы назвал это «линия обороны Зеленского», одноименным названием, чтобы каждый солдат на передовой имел понимание, кто у нас отвечает за эти все процессы…

Мы понимаем, что вопрос утилизации патриотов, положить в сырую землю лучшую пехоту в мире, которой не имеет никто… в этом заинтересованы определенные структуры. Мы не называем фамилий, но если президент покрывает их, своим решением не убирает их из поля влияния, значит, ему это выгодно», – сказал майор.

«Мне вчера насбрасывали пацаны те рубежи, на которые они должны перемещаться в случае, если придется перемещаться, если будет по типу Авдеевки необходимость оставлять эти позиции и переходить на другие.

Там трэш. Там окоп в пояс – все вырыто, земля осыпана и так дальше. Все это так называемая следующая линия обороны, которая будет после той, в которой сейчас находятся парни.

То есть, опять им по ночам рыть себе норы, жить в норах и, соответственно, у меня риторический вопрос к этому, но если в борделе идут плохо дела, то меняют проституток, а не передвигать с места на место кровати», – заявил Лапин.

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