Майор ВСУ наехал на иноагентов Ходорковского и Гудкова и похвалил Пономарева

Вадим Москаленко.  
28.08.2024 10:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Иноагенты, Курск, Россия


Бежавшие из РФ либералы-иноагенты лишний раз показали своё гнилое нутро, слишком пассивно реагируя на вторжение ВСУ в Курскую область. 

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие из РФ либералы-иноагенты лишний раз показали своё гнилое нутро, слишком пассивно реагируя на...

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«А где «полезные русские»? Пусть создают правительство без Путина на «курской народной республике»! Пусть создают органы самоуправления. Где все те русские, которые кричали? Один из них, кто об этом заикнулся? И то заикнулся из Америки. Кстати, он гражданин Украины, но когда-то был гражданином России – Илья Пономарёв. Это единственный, кто сказал.

А где эти все Ходорковские, Илларионовы? Они все языки в ж..пы позапихивали, тот же самый Гудков и так далее. Их натура сейчас вылезла именно в том, что они хотят на чужом хрене заехать в Кремль. На наших плечах хотят вернуться в империю. Их нутро сейчас вылезло у всех! Единственный, кто сказал, давайте создадим какие-то элементы государственности в «курской народной республике» и так далее – ну, а чего не сыграть в эту игру вдвоём?» – негодует Лапин.

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