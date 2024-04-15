Майор ВСУ: Одесса и Запорожье – следующие за Харьковом

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Вслед за Харьковом массированные удары российская армия начнет наносить и по другим прифронтовым городам, в частности Одессе и Запорожью. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Лапина, харьковская ситуация с блэкаутом также может повториться и никакие комплектующие для восстановления энергетики не помогут.

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«Харьков – хм. У нас Одесса – следующая, у нас Запорожье рядышком. У нас не только северные границы страдают, – ты посмотри, они сейчас лупят по Одессе. Кстати, страны Балтии сказали, что готовы расконсервировать свои теплоэлектростанции и оборудование передать Украине. Но российская ракета дешевле – она еще раз прилетит, ты не успеешь его даже поставить», – заявил Лапин.