Майор ВСУ: Одесса и Запорожье – следующие за Харьковом

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 15:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 425
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Вслед за Харьковом массированные удары российская армия начнет наносить и по другим прифронтовым городам, в частности Одессе и Запорожью. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военнослужащий сформированного из майданщиков батальона «Айдар», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Лапина, харьковская ситуация с блэкаутом также может повториться и никакие комплектующие для восстановления энергетики не помогут.

Вслед за Харьковом массированные удары российская армия начнет наносить и по другим прифронтовым городам,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Харьков – хм. У нас Одесса – следующая, у нас Запорожье рядышком. У нас не только северные границы страдают, – ты посмотри, они сейчас лупят по Одессе. Кстати, страны Балтии сказали, что готовы расконсервировать свои теплоэлектростанции и оборудование передать Украине. Но российская ракета дешевле – она еще раз прилетит, ты не успеешь его даже поставить», – заявил Лапин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть