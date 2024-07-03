Майор ВСУ: Северокорейские инженеры зароют русских в бетон так, что не выцарапаем

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Прекращение огня на ЛБС, которое предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – абсолютно неприемлемо для Украины, однако тревожит сам факт его произношения и неизвестность вокруг того, о чём было договорено в конечном итоге.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный батальона майданщиков «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орбан привёз предложение – прекратить огонь на линии разграничения. Для нас это неприемлемо, потому что пойдёт перегруппировка российских войск… неприемлемо, потому что приедет несколько бригад северокорейских инженерных подразделений – и русские начнут зарываться в бетон, а ты их потом попробуй оттуда выцарапай. …Предложение прекращения огня на сегодняшний день неприемлемо Украине от слова совсем. Но Орбан должен был его озвучить, потому что у него обязательства перед Путиным», – утверждает Лапин.

«Приезд Орбана – это ни о чём, лично для нас это ничего не даёт. Единственно, нужно ждать более детальную информацию, о чём же было договорено. Потому что то, что озвучено – это предложение, а вот о чём договорено, я бы хотел услышать», – тревожился нацист.