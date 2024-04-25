Майор ВСУ: Сотни тысяч мобилизованных придется гнать на утилизацию

Вадим Москаленко.  
25.04.2024 08:49
  (Мск) , Киев
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Украине нужно мобилизовать миллион человек для стабилизации ситуации на фронте.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно мобилизовать миллион человек для стабилизации ситуации на фронте. Об этом в эфире...

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«Касательно мобилизации – а почему 250 тысяч человек? Давай 750 тысяч, или миллион. Потому что, если мы хотим сделать ротацию и демобилизацию, то нам нужен миллион», – сказал Лапин.

«Но этих мобилизованных нужно обучить, одеть, обуть и на что-то посадить. В то время, как западные партнёры уже даже обещанную технику, снаряды и финансирование не удосужились выполнить даже наполовину. То есть мы должны мобилизовать, чтобы утилизировать?

Мобилизация нужна такая, чтобы хватило на всё. Если мы раньше думали, что нам 30 тысяч в месяц будет достаточно – нет. То есть нам нужно 60-70 тысяч в месяц. И это случится в течение нескольких месяцев», – добавил экс-депутат.

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