Майор ВСУ: Стратегия Буданова – отправлять в сырую землю элиту украинского спецназа

Вадим Москаленко.  
13.03.2024 16:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Авантюры главы ГУР Кирилла Буданова как правило имеют довольно размытый стратегический смысл, однако вполне конкретные болезненные потери в украинском спецназе или военной технике, как это случилось с недавней вылазкой неовласовцев на территорию РФ.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Авантюры главы ГУР Кирилла Буданова как правило имеют довольно размытый стратегический смысл, однако вполне...

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«Я не верю в стратегический гений Буданова – от слова совсем. Я не буду сейчас его критиковать за провальные спецоперации, где мы клали элиту нашего спецназа, остров Змеиный, недавняя операция. Цели этой операции – не знаю. Как Буданов начал оправдываться, это как элементы проверить пути, Крым и так далее.

Слушай, если проверять пути подхода-отхода из Крыма за счёт укладывания в сырую землю самой лучшей элиты украинского спецназа, это бред. Но говорим о РДК, «Свобода России» и «Сибирский батальон», – сказал Лапин.

Он отреагировал на слова Борислава Березы, который делал упор на том, что якобы власовцы заходили на территорию РФ именно на трофейной российской технике. Лапин подчеркнул, что пора перестать стесняться признавать, если используется западное вооружение, поскольку «западным партнёрам» давно на это наплевать.

«Нет никакой разницы, на какой технике. Много уже партнёров заявили, что мы не указываем Украине, куда стрелять, чем стрелять, на чём стрелять, уже эта тема своё отыграла. Когда-то это было зашкварно, когда они, условно говоря, на «Бредли» или ещё на чём-то заехали на территорию России. Мы тогда это пытались сильно не комментировать.

Сегодня, ну, окей, хорошо, зашли на советской технике – трофейная или это техника наша со времён Советского Союза, опять же, не имеет никакого значения. Говорим о стратегии», – добавил ВСУшник.

Примечательно, что он пожалел только о потерях в технике, ни словом не обмолвившись об убитых боевиках власовских батальонов.

«Является ли успехом и может ли быть успех у всего этого процесса? Знаешь, если и только взять село Тёткино, ну, честно говоря, то мне жаль той техники, которую мы можем потерять. Потому что стратегически село Тёткино не играет никакой роли. Имиджево? Не знаю. Я не думаю, что снимут, условно говоря, бригаду из-под Авдеевки и отправят её в Белгородскую область. Не верю я в это – и не поверю», – заключил Лапин.

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