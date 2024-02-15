Майор ВСУ: Тероборона деморализована назначением нового командующего

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После назначения новым командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Плахуты, который в 2013 году зачищал Евромайдан, солдатам в подразделениях начали напоминать о повышенной уголовной ответственности и собирать подписи об ознакомления с последствиями невыполнения приказа.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что можно ещё лучше в интересах России придумать, как деморализовать личный состав в ВСУ? Я считаю, больше ничего. Маруся Зверобой писала, что где-то прошлись, собирали подписи ознакомления, что невыполнение приказа 10 лет тюрьмы. Что, типа, всех предупредили. Я другие истории знаю, где напоминали о повышенной уголовной ответственности для военнослужащих особенно в подразделениях теробороны, где очень много майдановцев. У нас ВСУ и резерв первой очереди как раз шли в сухопутку, а вот эти мобилизованные, те очереди в военкоматы – их оформляли в новосозданные подразделения теробороны. Туда шли отнюдь не уклонисты, и они дальше продолжают войну с 2022 года. Так вот, эти мобилизованные говорят: командир, что делать? Говорю, ну, мужики, что делать – всю свою ярость и ненависть к кадровым назначениям мы должны перевести в сторону агрессора, мы должны ещё больше мочить русских, чтобы побыстрее потом разобраться с нашими гнидами», – возмущается Лапин.

«Это плевок накануне десятой годовщины «революции гидности». Зеленский и его шобла пойдут возлагать цветы, рассказывать про какое-то достоинство, а я хочу, чтобы все знали: антимайдановец, который командует сегодня силами теробороны Украины – «мусор» времён Януковича, назначенный именно Зеленским. Не знаю, что здесь добавлять. Это деморализующий фактор? Да», – подчеркнул украинский офицер.