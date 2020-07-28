Майор ВСУ в бешенстве: «Пусть Зеленский сам докладывает в ТКГ!»

28.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский, являясь одним из инициаторов введения режима тишины в Донбассе, должен сам нести ответственность как верховный главнокомандующий, а не прятаться за спинами Трёхсторонней контактной группы.

Об этом в эфире «4 канала» заявил боевик «АТО», майор ВСУ Роман Ковалев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, там есть памятка [требований во время режима перемирия], наверное вы её видели, там пока ещё идёт речь о дисциплинарном взыскании. Но что мне не нравится в этом перемирии, это то, что там появляется эта сторона – Трёхстороння контактная группа, что мы ей должны, что войска что-то должны ей отвечать, докладывать.

А у меня вопрос: кто у нас командует войсками? У нас есть верховный главнокомандующий, он должен отдавать приказы, если армия должна в рамках договоренностей что-то выполнить, пусть, не унижайте военных! То есть сейчас военный докладывает кому-то там, я не знаю. Кто они там? Кто эти люди? Там есть боевые генералы – Ленаев, Кравченко, очень уважаемые генералы, что они будут там докладывать?» – возмущался атошник.

«И вот позиция Зеленского – это технологи «95 квартала», для них страны и интересов страны не существует, для них существуют только политологические и технологические интересы – они все превращают в технологии.

Вот они придумали, что все переговоры в этой тишине – мы нигде не видим Владимира Александровича, его нет. Есть Трёхсторонняя контактная группа, отдельные регионы Донбасса, нет ни России, ни Владимира Александровича. А мне хотелось, чтобы Владимир Александрович как инициатор всех этих переговоров и инициатив, нес личную ответственность. Но он её будет нести безусловно, если не юридические, то исторически», – добавил Ковалёв.