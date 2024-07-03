Банковая готовит информационную почву, чтобы слить в народ тезисы о том, что во всём виноваты военные, которые хотят воевать до последнего украинца.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный батальона майданщиков «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут ли нам рано или поздно рассказывать, что не так воевали? Конечно, будут. Нам уже много кто рассказывает, что мы не так воевали, не так держали рубежи и так далее. Будут ли нам навешивать, что, вот, мы работаем в интересах России, потому что мы хотим дальше воевать, а сил нет, гибнут украинцы и так далее. Да, будут клеймить, что мы работаем в нарративах российской пропаганды», – говорил ВСУшник.

Борислав Береза добавил, что военным ещё предъявят за то, что не удовлетворили все хотелки пропаганды Зеленского.

«Дискредитация военных, потом назначение военных виновными за проигрыш в войне. Потому что надо будет объяснять людям – кто виноват, что мы проиграли? Кто виноват, что война длилась не 2-3 недели? Кто виноват в том, что мы не пили кофе в Крыму? Кто виноват в том, что мы в мае не поели шашлыков?», – бесился «правосек».

«Я говорил, что нам будут говорить – мы не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать. Но это будут закидывать перед тем, как нам сказать, что мы вас туда не посылали», – добавил Лапин.