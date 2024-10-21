Майор ВСУ: Зеленского и его шоблу будут убивать недобитые на фронте дроноводы

Вадим Москаленко.  
21.10.2024 08:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Госслужащие и чиновники украинской власти якобы выполняют «путинский заказ по денацификации». 

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госслужащие и чиновники украинской власти якобы выполняют «путинский заказ по денацификации».  Об этом в...

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«Не буду называть бригаду, но там в некоторых стрелковых батальонах комплектация 23%, это чтобы понимать уровень трындеца. А вообще по бригаде личного состава меньше 50%. И вот на фоне этого пи…ца мы сейчас обсуждаем ту нечисть, которая фактически убивает нас и выполняет путинский заказ по денацификации, таким образам проводя утилизацию патриотической среды. Которая без нормального обеспечения, без ротации, без отдыха и отпусков, удерживая в пять раз больше, чем они могут держать физически, линию фронта, потому что их просто меньше.

А эти ушлёпки в этот момент почему-то считают, что им это сойдёт. Я тебе скажу настроения солдат и офицеров на сегодняшний день, тех, с кем я говорю. Они говорят, что если не будет справедливости – очень в цене на Украине будут FPV-дронщики для выполнения высшего божьего суда. Это на полном серьёзе, они реально говорят: «Их, гадов, нужно кончать!» Потому что для них на сегодняшний день самый идеальный вариант – сесть в тюрьму, хоть жить будут. Этот уровень трындеца от прокурорских до врачей», – рассказал бывший «айдаровец».

Примечательно, что рассказ Лапина очень оценили зрители канала в чате.

«А зрители так и пишут: «Господин Лапин, сто процентов, Зеленский и его шобла проводит путинскую денацификацию». А ещё один товарищ пишет: «О, зачёт! Я буду дроны подавать, специально придержу». И это пишут люди с фронта», – озвучил украинский майор в отставке.

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