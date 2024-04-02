Майор ВСУ: Зеленского не впечатлили слова Макрона о вводе войск на Украину

Есть вариант усилить оборону западных областей Украины за счёт ПВО натовских стран, однако, судя по всему, президенту Владимиру Зеленскому это не интересно.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы логичным для усиления нашего ПВО обращение Зеленского к нашим западным партнёрам относительно обеспечения своих границ, своей территории за счёт перехвата российских ракет, которые летят в том к ним направлении, но ещё находятся на территории Украины. Например, система «Пэтриот» Польши сбивает ракету, которая летит в сторону Польши где-то на расстоянии 50 или 100 километров, не долетая границы Польши. И таким образом вопрос закрытия неба хотя бы в западных областях было бы решено», – сказал Лапин.

«Из позитива – страны НАТО начали обговаривать эту тему, и уже прозвучали некоторые заявления, что для того, чтобы таким образом реагировать, то нужно, чтобы это было согласовано с украинскими партнёрами. Считаю, что здесь вопрос не согласования, а официального обращения президента, можно это завизировать решением парламента и быстро сделать со своей стороны в документальном смысле всё, что для этого необходимо. Но я смотрел на реакцию Зеленского на вероятное введение войск, которое анонсировал Макрон, и я увидел, что ему это не нужно. И теперь вопрос, а почему это ему не нужно? Я пока что не разобрал», – резюмировал экс-депутат.