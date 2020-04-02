Майских каникул не будет: Гостиницы Крыма консервируются до июня

02.04.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Гостиницы Крыма консервируются до июня в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Из-за мер безопасности полуостров потеряет почти миллион туристов, сообщил глава профильного республиканского министерства Вадим Волченко.

«Нам, безусловно, очень жаль. За апрель-май Крым по самым скромным подсчетам недополучит ориентировочно 900-950 тысяч туристов. Но лучше сейчас мы примем все необходимые меры предосторожности и сохраним курорт и туротрасль, применим реальные меры поддержки и постараемся не потерять высокий сезон», – отметил министр.

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«Гостиницы консервируются до 1 июня. Для пока остающихся туристов действует жесткий режим самоизоляции, действуют все мероприятия по дезинфекции и профилактике. Во всех отелях и санаториях введен запрет на выход за пределы здравницы, закрыты все объекты развлечения, отменены мероприятия, не работают бассейны и СПА-центры», – уточнил он.

Вывоз туристов планируется завершить до 6 апреля. Небольшое количество отдыхающих может остаться до завершения лечения в санаториях, но общий процент загрузки по предоставляемым данным не превысит 3-5 %.