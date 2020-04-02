02.04.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Крым, Россия, Туризм
Просмотров:

Майских каникул не будет: Гостиницы Крыма консервируются до июня




Гостиницы Крыма консервируются до июня в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Из-за мер безопасности полуостров потеряет почти миллион туристов, сообщил глава профильного республиканского министерства Вадим Волченко.

«Нам, безусловно, очень жаль.  За апрель-май Крым по самым скромным подсчетам недополучит ориентировочно 900-950 тысяч туристов.  Но лучше сейчас мы примем все необходимые меры предосторожности и сохраним курорт и туротрасль, применим реальные меры поддержки  и постараемся не потерять высокий сезон», – отметил министр.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Гостиницы консервируются до 1 июня. Для пока остающихся туристов действует жесткий режим самоизоляции, действуют все мероприятия по дезинфекции и профилактике. Во всех отелях и санаториях  введен  запрет на выход за пределы здравницы, закрыты все объекты развлечения, отменены мероприятия, не работают бассейны и СПА-центры», – уточнил он.

Вывоз туристов планируется завершить до 6  апреля. Небольшое количество отдыхающих может остаться до завершения лечения в санаториях,  но общий процент загрузки по предоставляемым данным не превысит 3-5 %.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть