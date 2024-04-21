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В Молдове решили развивать экономику при помощи искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

«Мы приглашаем экспертов предоставить решения, с помощью которых можно увеличить экономику, повысить производительность, добавленную стоимость и, что не менее важно, каждого из нас, чтобы иметь пользу», – сказал Речан.

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Прорывную идею на лету подхватил министр молдавской экономики Думитру Алайба, который заявил, что Молдова может стать лидером в области искусственного интеллекта.

Бывший вице-премьер Александр Муравский обозвал Алайбу «пародией на министра» и припомнил его слова о том, что молдавская экономика способна расти на 2,5% в год без каких-либо усилий. При этом показатель роста за прошлый год составил лишь 0,7%.

«Интересно, а что он и его сторонники скажут по поводу последних данных об импорте-экспорте? Не пора ли их гнать, пока совсем все не исчезло?» – написал Муравский в американской соцсети.

В оппозиционной молдавской партии «Возрождение» считают, что экономика Молдовы сжимается из-за высоких цен на энергию. Кризис сократил объемы производства на более чем 10%.

По мнению представителей оппозиции, власти в Кишиневе приложили все усилия, чтобы дистанцироваться от реальных секторов экономики,

Эти аргументы нисколько не убедили экономического эксперта, обслуживающего молдавскую президентку Майю Санду, Серджу Тофилата. Он считает, что Молдова должна отказаться от российского газа и ввести санкции против «Газпрома».

«Сегодня нас защищает украинская армия, а мы будем давать деньги Путину? Мы получаем помощь от ЕС, США, Норвегии, Великобритании, чтобы мы могли выплатить компенсации, и что мы будем брать у них эти деньги и отдавать их «Газпрому»? Очень красиво», – заявил Тофлат.

А министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой радостно отрапортовал, что степень присоединения к санкциям против РФ уже превысила 80%.

В марте правительство Молдовы внесло Россию в список стран с непрозрачной налоговой системой. Теперь российские экономические агенты не смогут инвестировать. Это фактически отрезает Россию от сельского хозяйства Молдовы.

Чиновники и эксперты откровенно игнорирует молдавские реалии. Несмотря на усложнившуюся логистику основной объем экспорта яблок все еще приходится на Россию.

В январе Молдова поставила «агрессору» более 7 тыс тонн яблок. «Братская» и соседняя Румыния купила лишь 2,1 тыс. тонн, Саудовская Аравия — более 1 тыс. тонн. При этом общий объем экспорта снизился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Доля традиционных рынков стран Евразии, включая Россию, в общем объеме молдавского экспорта яблок снижается на 15% каждый год, начиная с 2022 года. Для сравнения, в январе-феврале 2022 года 98% молдавских яблок экспортировалось в страны Евразийского региона (включая Россию), в январе-феврале 2023 года их доля снижается до 83,5 %, а в том же периоде 2024 года снижение продолжилось, достигнув 68,3%.

Падает и алкогольный экспорт Молдовы в Россию. Если в 2021 году республика отправила в РФ спирта и алкогольных напитков на $9,81 млн, то за первые 9 месяцев 2023-го – на $3,11 млн.

Однако молдавские власти не волнует выгода собственных фермеров, когда речь идет о назначенном Западом главном союзнике – Украине. Правительство Молдовы собирается выдать холдингу Trans Oil лицензию на импорт подсолнечника, который будет ввозиться с Украины.

В прошлом году молдавским фермерам уже приходилось серьезно демпинговать, чтобы справиться с украинской конкуренцией. По подсчетам бывшего вице-спикера молдавского парламента Александра Слусаря, фермеры тогда потеряли около 28 миллионов долларов от разницы цен.

«Отказ ввести ограничения на импорт подсолнечника, пшеницы и кукурузы весной 2023 года, когда этого потребовала организация «Сила фермеров», является фундаментальной причиной катастрофы сотен мелких и средних фермеров», – заявил Слусарь.

Неудивительно, что крупнейший производитель растительного масла в Молдове, предприятие Floarea Soarelui из Бельц, прекратил свою деятельность.

Ранее Румыния начала закупать лук на Украине, хотя до того импортировала его из Молдовы.

При этом Россия рвать связи с Молдовой не хочет. Не так давно глава Россельхознадзора Сергей Данквер заявил, что молдавские оппозиционеры пытаются наладить прямые контакты с российскими потребителями.

«При желании наших коллеги в Молдавии мы все это можем обеспечить и сделать. Просто нужно контактировать и работать. У нас ведь потеря контактов довольно часто происходит из-за политических событий. Но все равно специфические службы – ветеринарные, фитосанитарные – вне зависимости от политики должны работать», – сказал Данкверт.