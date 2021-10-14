Майя Санду довела газовые переговоры с Россией до резкого похолодания

14.10.2021 23:37 (Мск), Москва, Елена Острякова

Пожилые молдаване поучают тех, кто помоложе, как выживать без центрального отопления и электричества – грустное знание из «лихих 90-х». Основания для опасений есть – прозападное молдавское правительство не смогло пока договориться с «Газпромом». Кроме того, Молдавская ГРЭС, находящаяся на территории Приднестровья, ограничила поставки электричества.

Несмотря на тревогу граждан, президент Молдовы Майя Санду не унывает и все более осложняет отношения с Россией. На заседание совета министров иностранных дел стран СНГ в Минск она отправила не главу ведомства, а госсекретаря МИДа Руслана Болбочана. А в заседании совета глав государств СНГ вместо Санду примет участие премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Не участвовала молдавский президент и в саммите ЕАЭС, где выступал Путин. Санду решила ликвидировать должность представителя в Евразийской экономической комиссии. Ее занимала соратница бывшего президента Игоря Додона Зинаида Гречаная.

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Сам Додон возмущен такой легкомысленной демонстрацией геополитических пристрастий накануне холодной зимы.

«Власти должны сесть в самолёт и срочно лететь в Москву, чтобы достигнуть договорённости по этому поводу. Почему президент не хочет ехать в Минск, где она могла бы увидеться с Путиным и поговорить о газе?» – возмущается бывший президент.

Александр Слусарь, политик из прозападной партии, отстраненной Санду от власти, в украинском духе винит во всем Россию.

«Я думаю, что все граждане, независимо от политических и геополитических вариантов, понимают, что газ, поступающий из России, всегда пахнет шантажом. Российская Федерация практически этого не скрывает. А руководство Moldovagaz при Додоне превратилось в агентов внешнего влияния», – заявил он в эфире одного из телеканалов.

Отметим, что ближайшие соратники Санду не позволяют себе подобных резкостей. Спикер парламента Игорь Гроссу при всей своей ненависти к Приднестровью сейчас заявляет, что Молдова не испытывает давления «Газпрома», который ведет переговоры весьма уважительно.

Видимо поэтому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, накануне высказавшийся о том, что Санду управляют из Вашингтона, стал менее категоричным.

«Госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные взаимовыгодные отношения с РФ. Кстати, за это ее некоторые западные представители даже упрекать начали, зачем она подобного рода делает ответвления в своей внешней политике, и почему она твердо не хочет сконцентрироваться на движении в ЕС. Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить», – сказал Лавров.

Он анонсировал визит министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску в Москву в следующем месяце. Уже похолодает.