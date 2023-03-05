Майя Санду готовит изгнание «Газпрома» из энергетики Молдовы

Власти Молдовы приступили к фактическому уничтожению основного оператора газовых сетей страны. Таким образом в Кишиневе надеются выбить из молдавской энергетики российский «Газпром», дочкой которого является «Молдовагаз». Конфликт может обернуться тотальным энергетическим блэкаутом для Молдавии, однако эти риски власти игнорируют.

Молдавский парламент провел в пятницу важные слушания по нарушениям в работе главного газораспределительного предприятия страны «Молдовагаз». Аудит проводила подотчетная молдавскому правительству Счетная палата.

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Сама компания-оператор принадлежит Молдавии лишь на 35,33%. Все остальные акции, включая контрольный пакет, под фактическим контролем России: 50% акций в руках «Газпрома» и 13,44% у приднестровского госкомитета по управлению имуществом. При этом молдавская сторона имеет право назначить по линии правительства главу АО «Молдовагаз», сейчас на этой должности Вадим Чебан.

Основных интриг вокруг российско-молдавской компании две, и обе связаны с долгами Кишинева Москве. Первый касается почти $8 млрд долга за газ, потребленный Приднестровьем. В деловых отношениях с «Газпромом» непризнанная республика считается частью Молдавии, а потому и долги за потребленный регионом газ должна платить молдавская сторона. Последние, впрочем, считают это мошенничеством, но отказаться от обязательств платить за этот газ не могут – иначе придется признавать независимость Приднестровья.

Второй касается долгов уже собственно Республики Молдова – правобережной части страны. По подсчетам «Газпрома», Кишинев задолжал около $800 млн за потребленный в 2011-2021 газ. Претензии на этот счет российская сторона озвучила осенью 2021 года во время обсуждения нового контракта на газ с правительством Молдавии. Находящаяся у власти команда Санду эту задолженность не признает и, наоборот, обвиняет «Газпром» в мошенничестве и попытках приписать республике несуществующие долги.

При этом Кишинев не скрывает раздражения в виду своего миноритарного участия в стратегически важной для Молдавии компании. Распространенная точка зрения в молдавском правительстве, что русские облапошили молдаван еще на заре становления газовых отношений. Якобы, переданная кабмином в счет уставного капитала молдавской стороны в АО «Молдовагаз» газотранспортная инфраструктура стоит намного больше, чем посчитали в 90-х, а потому и долевое участие Кишинева в компании должно быть значительно выше.

Полтора года назад стороны пошли на компромисс и договорились провести аудит документации «Молдовагаз». По договоренности, аудит должна была проводить внешняя независимая компания, однако молдавское правительство в последний момент поручило его подотчетной Счетной палате. Этот-то доклад и обсуждал молдавский парламент в пятницу.

Задолго до оглашения доклада приближенные к власти эксперты и журналисты анонсировали, что документ будет скорее на руку молдавским властям, а не их российским оппонентам. Заседание парламента подтвердило этот прогноз.

Как и ожидалось, аудит выявил нарушения в работке газораспределительной компании. По мнению проверяющих, за годы работы руководство компании допустило необоснованные затраты на 816 млн леев. Еще на 3,1 млрд леев, как утверждают аудиторы, компания допустила убытков от курсовых разниц, в основном связанных с долгами за приобретенный газ. Что примечательно, одна из статей фактического обвинения в адрес компании, – что поступающий в правобережную Молдову из России природный газ декларировался на таможне, тогда как поступавший в Приднестровье на молдавской таможне никак не отмечался. И, соответственно, судить об объемах поставленного в непризнанную республику газа Кишинев может исключительно на основании деклараций «Газпрома» и «Молдовагаз». Этим документам нынешние власти Молдавии, разумеется, не верят.

По итогам доклада Счетной палаты парламент поручил властям взыскать у «Молдовагаз» $175 млн «израсходованных необоснованно» средств, или засчитать эту сумму долгом российско-молдавской компании перед Республикой Молдова. Кроме того, правительство пересчитает стоимость газораспределительных систем и всей газотранспортной инфраструктуры, которую вложило в уставной капитал «Молдовагаз». И последнее в списке, но не по значению – Кишинев намерен присвоить себе право распоряжаться акциями приднестровской стороны, или, в случае неудачи, заблокировать управление ими российской стороны.

Официально «Газпром» на ультимативные решения молдавского правительства не отреагировал. Там ожидали аудита независимой компании, а не Счетной палаты Республики Молдова. Частично свет на возможную реакцию Москвы проливает заявление Вадима Чебана, нынешнего председателя «Молдовагаз», назначенного на этот пост молдавским правительством по согласованию с властями РФ.

«Администрация предприятия обращает внимание на структуру и сам дух данного документа, который носит не обязующий, а рекомендательный характер» – подчеркнул Чебан.

В первую очередь, он заявил, что рядовым потребителям газа не пришлось платить за «финансовые разночтения». В появлении этих разночтений, по словам Чебана, виновно правительственное Национальное агентство по регулированию в энергетике, которое и формировало закупочные цены и тарифы на доставку, транспортировку и распределение. В заключение Чебан пообещал сотрудничать с органами власти «по всем статьям постановления парламента», хотя уже понятно, что ни денег, ни акций «Молдовагаз» не собирается Кишиневу возвращать. По крайней мере, до проведения независимого аудита.

Впрочем, согласия компании или «Газпрома» может и не потребоваться. В правительственных кабинетах Кишинева изображают «Молдовагаз» российской энергетической удавкой, удобной для манипулирования внутренней и внешней политикой Молдовы. И, хотя открыто об этом власти страны не заявляют, фактически отчет Счетной палаты дает старт к расторжению газовых отношений с Россией по причине взаимных претензий. Главной целью молдавской стороны при этом остается захват газотранспортной инфраструктуры, которой сейчас и де-юре, и де-факто Кишинев не владеет.