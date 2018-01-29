Майя Санду навязывает Молдове антицерковные мерзости

09.04.2021, Кишинев, Владимир Букарский

Обострение религиозного конфликта на Украине, давление на каноническую Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, угрозы лишения её регистрации и посягательства на святыни Православия – Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры – заставляют нас обратить взоры на соседнюю страну, Молдову, где Православие является одним из ключевых факторов национальной идентичности. Более 90% населения этой страны исповедают Православие, причём в сёлах эта идентичность особо укоренена.

В Молдове, как и на Украине, уже давно имеет место церковный раскол. Во-первых, это Бессарабская митрополия, созданная Румынским Патриархатом на канонической территории Московского Патриархата, причём, её создатели были запрещены в служении Московским Патриархатом и приняты в Румынский Патриархат без отпускных грамот из РПЦ. Конфликт между двумя православными юрисдикциями был актуален в нулевые годы, когда Совет Европы обязал Молдову зарегистрировать Бессарабскую митрополию, а затем румынский Патриарх Даниил распорядился о создании новых епархий на территории Молдовы и Украины.

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С другой стороны, проявлял к Молдове интерес и Константинопольский Патриархат. Разговоры об автокефалии Молдавской Церкви звучали ещё в конце 80-х годов прошлого века, на заре возникновения национального движения в Молдове. Однако после того, как Молдавская митрополия получила автономный статус в рамках Московского Патриархата, эта тема не поднимается активно. Напряжение возникло, когда общественный активист из Гагаузии Виктор Копущу был рукоположен в священнический сан в Константинопольском Патриархате и был назначен окормлять православную общину Анкары. Многие эксперты восприняли этот жест как знак аппетитов Варфоломея на Гагаузию – тюркоязычный православный регион Молдовы, ориентирующийся как на Россию, так и на Турцию.

Тем не менее, сегодня тема церковного раскола в Молдове, хоть и не снята с повестки дня, не звучит так остро, как несколько лет назад. Во-первых, Румыния, где Православная Церковь оказалась не в фаворе у властей страны, не проявляет заинтересованности в использовании религиозного фактора для продвижения идеологии «Unirea» (поглощения Молдовы Румынией). Влияние Церкви и традиционалистских сил в Румынии падает год от года. Ещё в 2018 году в этой стране провалился референдум по запрету однополых браков. Румынский Патриархат не смог обеспечить мобилизацию православного традиционалистского населения в Румынии. Это значительно подорвало унионистские (то есть прорумынские) позиции среди традиционалистски настроенного населения Молдовы.

В то же время резко упал авторитет Константинопольского патриарха Варфоломея после того как президент Турции Эрдоган, не спрашивая его мнения, нарушил многолетний статус-кво относительно собора Святой Софии в Стамбуле, вернув ей статус мечети. Румынская Церковь, вопреки ожиданиям, не встала на сторону Варфоломея в его конфликте с Московским Патриархатом: её делегация приняла участие в Амманской встрече глав поместных Церквей.

Что касается Виктора Копущу, перешедшего в Константинопольский Патриархат, пока не видно его активности на молдавском направлении. Вероятно, его кураторы в стамбульском квартале Фанар, где расположена резиденция Патриарха Варфоломея, поняли бесперспективность расшатывания религиозной ситуации в Гагаузии и, тем более, её отрыва от Москвы.

Религиозная повестка не интересует нынешнего президента Майю Санду в той мере, в какой она интересовала украинского президента Петра Порошенко. Для радикальной феминистки Санду и стоящих за ней глобалистских сил любые традиционалисты являются непримиримыми врагами. Её повестка – агрессивная, воинствующая секуляризация Молдовы, в том числе встраивание Молдовы в секулярную политику современного Евросоюза.

Одна из первоочередных задач Санду – ратификация парламентом Молдовы Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной под названием «Стамбульская конвенция». В этой конвенции есть понятие «гендер», которое предполагает, что человек может ощущать и определять себя вопреки своему биологическому полу. Несмотря на то, что Россия и Папский Престол требовали исключить из конвенции пункт 4(3), упоминающий о правах сексуальных извращенцев (геев, лесбиянок и других), по настоянию организации Amnesty International этот пункт остался в документе. Россия и Азербайджан отказались подписывать эту конвенцию, целый ряд стран её не ратифицировали (Болгария – по настоянию Синода Болгарской Православной Церкви). В марте этого года из Стамбульской конвенции вышла Турция, на территории которой этот документ был открыт для подписания.

Ратификация Молдовой Стамбульской конвенции – это ультимативное требование, которое озвучила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович ещё в прошлом году. В молдавском парламенте ратификацию этого документа продвигает фракция Майи Санду «Действие и солидарность», и в частности, депутат Дойна Герман – ещё одна радикальная феминистка, открыто поддерживающая ЛГБТ.

Именно агрессивный секуляризм, требующий полного разрыва со своей национальной духовной традицией, становится магистральной линией американо-глобалистской ставленницы Майи Санду в русле стратегии «Великой перезагрузки», «семейного аболиционизма», упразднения семьи и государства, проповедуемой радикальной феминисткой и марксисткой Софи Льюис. С их точки зрения, традиционные институты, такие как семья и Церковь – это формы рабства, которые следует разрушить. Или, по крайней мере, свести к минимуму их влияние в обществе. Именно эту идеологию Санду и её команда будут навязывать всей Молдове.