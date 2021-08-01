Майя Санду озвучила новый выпад против России
Президент Молдовы Майя Санду продолжает настаивать на выводе российских войск из Приднестровья, при этом считает, что РФ должна открыть свой рынок для молдавских товаров.
Об этом она заявила в интервью американскому изданию «American Purpose», передает корреспондент «ПолитНаигатора»
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«Мы хотим строить прагматичные отношения с Россией. Прежде всего, это касается открытия российского рынка для молдавского экспорта, определения статуса молдавских мигрантов в России и эвакуации российских войск и боеприпасов из приднестровского региона, поскольку их присутствие там создает не только национальную опасность, но и опасность для всего региона», – сказала Санду.
Также она опубликовала в своем «инстаграме» фото под румынским флагом, сделанное на самой высокой горе Румынии – пике Молдовяну (2544 метра над уровнем моря).
«Эта фотография президента Молдавии и гражданки Румынии Майи Санду – очень доходчивый ответ на разговоры о том, что Санду, мол, может стать партнером для России. Вот на деле чьим и партнером, и союзником, и другом она является. И она открыто об этом заявляет. Демонстративное фото на фоне румынского флага сделано не случайно – его смысл должен быть понятен всем от Бухареста до Москвы. Худшее в политике – предаваться иллюзиям», – прокомментировал фото в своем телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.
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