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Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду, известная своей русофобией, разразилась в американской соцсети постом в поддержку входа ВСУ в Херсон.

«Над Херсоном снова развевается украинский флаг. Молдова солидарна с тысячами отважных херсонцев, которые празднуют освобождение города!» – написала Санду.

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Она пообещала обеспечить вывоз украинского зерна через территорию Молдовы. Санду написала о продовольствии, хотя известно, что этим маршрутом в обратном направлении поставляется оружие.

«В знак солидарности с Украиной мы объединили усилия с ЕС, чтобы обеспечить надлежащее функционирование «линий солидарности». Мы обязуемся обеспечить работу альтернативных транспортных маршрутов, чтобы защитить глобальную продовольственную безопасность, поддержать экономику и накормить людей», – написала Санду.

«А вы не помните, Санду выразила солидарность с народом Афганистана, когда он прогнал американские войска из страны в августе 2021?» – иронизирует депутат молдавского парламента Богдан Цырдя в своем ТГ-канале.

В тот же день верный соратник Санду спикер парламента Игорь Гроссу выступил с очередными обвинениями в адрес России. Он заявил, что российские спецслужбы причастны к взлому телеграм-каналов президента Молдовы и вице-спикера правительства Андрея Спыну.

Каналы были взломаны, чтобы опубликовать ссылку на сайт, где была выложена переписка министра юстиции Молдовы Сергея Литвиненко. Из нее граждане страны узнали о многочисленных коррупционных схемах, которые проворачиваются в правительстве.

«А схемы по откатам за покупку газа на споте, и по строительству дорог по цене 3,5 млн евро за 1 км также российские спецслужбы организовали? Жалкая декларация никчёмного либерала», – написал директор ювелирного завода «Millenium» Сергей Банарь.