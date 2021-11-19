Майя Санду пообещала и дальше ездить на антироссийскую «Крымскую платформу», но хочет доступ на рынки РФ

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Президент Молдовы Майя Санду планирует и в дальнейшем принимать участие в антироссийской конференции «Крымская платформа», которую проводит Украина для оспаривания территориальной целостности РФ.

Об этом Санду сообщила сегодня на первой с момента избрания (более года назад) пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова уважает территориальную целостность Украины, так же, как Украина уважает территориальную целостность Молдовы. Это официальная позиция. Что касается инсинуаций о том, что мое участие отразилось на газовых переговорах, в «Крымской платформе», то хочу напомнить, что участвовали и другие страны. В той или иной форме мы продолжим выступать за территориальную целостность Украины», – сказала Санду.

Она высказалась за «прагматичные отношения с Российской Федерацией, несмотря на некоторые различия с РФ во взглядах относительно приднестровского вопроса». В экономическом измерении Кишинев желает, по её словам, «чтобы товарооборот не уменьшился». При этом она признала, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в ходе визита в Молдову указал на препятствия для доступа российских товаров, но сама Санд не видит для этого преград.

«Есть некоторые вопросы по экспорту российских товаров в Молдову. Мы попытались понять, в чем дело, на данный момент мы преград для экспорта не видим. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании межправкомиссии. По соглашению СНГ у нас должен быть свободный доступ нашего экспорта в Россию. Я считаю, что есть все предпосылки, чтобы эти вопросы в ходе межправкомиссии были разрешены», – сказала Санду.

При этом она подтвердила, что Молдова собирается отключиться от системы электросетей Белоруссии и России.

«Молдова желает стать частью европейской энергетической сети. Чтобы это произошло, рано или поздно Молдове придется отключиться от сетей России и Белоруссии. Но это не значит, что при желании мы не сможем закупать энергоресурсы на Востоке», – сказала Санду.

Вчера вице-премьер Молдовы Андрей Спыну обсуждал в Киеве отсоединение от энергосистем России и Белоруссии с украинским министром энергетики Германом Галущенко.