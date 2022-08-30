Майя Санду сделала ставку на проигрыш России – её убедили, что русские не возьмут Одессу

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Майя Санду сознательно обострила антироссийскую риторику, очевидно, после того, как ее «каким-то образом убедили, что Россия проиграет в этом конфликте» на Украине.

Об этом директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников заявил на экспертной встрече «Уроки украинского для Молдовы: угроза дестабилизации», которую провел портал RuBaltic.

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«С первых дней Молдова занимала позицию нейтралитета, занялась беженцами, пошла консолидация сил вокруг правящей партии, но вдруг политика резко изменилась… Целями СВО на Украине является денацификация и демилитаризация, при этом соседняя страна, Молдова, просто сознательно встала на путь нацификации. Началось все с запрета Георгиевской ленточки, потом пошло преследование оппозиции, население устрашают драконовским мерами против свободы собраний, делают все, чтобы отношения с РФ дальше ухудшались. Молдова в открытую проводит политику нацификации и милитаризации, как будто напрашивается на то, чтобы российская армия не останавливалась на Южном Буге или на Днестре, а продвигалась дальше, к Пруту и Дунаю», – говорит Шорников.

Эксперт констатирует, что в Молдове идет консолидация левых и правых партий против действующего режима, и предполагает, что осень в Молдове будет горячей.

Между тем, по мнению ряда экспертов, ярких политических сил, способных что-то кардинально изменить в молдавской политике, пока не видно.

«Внутриполитический расклад такой: есть оппозиция, которая сидит в тюрьмах, и есть подотчетный Западу политический режим. Лидеров, которые могли бы повести народ куда-то, нет», – говорит молдавский историк, политический аналитик Борис Шаповалов.

Политолог Александр Кориненко отмечает, что PAS из всех политических сил получила наибольшую выгоду, воспользовавшись неразберихой, вызванной событиями на Украине. Все просчеты правящая партия оправдывает тем, что происходит в соседней стране. Серьезных протестов нет, поскольку «оппозиция сейчас на лопатках».

«Оппозиционные силы разобщены, не могут объединиться, арестованы яркие лидеры Игорь Додон, Марина Таубер, протестные настроения подавляются, цензурируются СМИ», – отмечает эксперт.

По его мнению, протестный потенциал в Гагаузии мог бы стать примером для остальной части Молдовы.

«Впрочем, и Гагаузия – не монолит, там есть группы влияния. Власть пошлет договариваться с ними своих эмиссаров перед предстоящими выборами башкана автономии – и протесты будут нейтрализованы. А кто не договорится – приедет спецподразделение «Фулджер» (так уже было недавно – прим. автора) на учения и запугает кого надо», – полагает Кориненко.

Лидер нового общественно-политического движения «Народный союз Гагаузии» Виктор Петров утверждает, что автономия все же может стать «точкой напряжения» – местным жителям давно не нравится политика Кишинева, в том числе и в отношении самой Гагаузии, чьи инициативы по развитию постоянно блокируются центром.

«Есть протесты в Гагаузии, пока они носят локальный характер, но они растут. Я бы назвал это всенародным возмущением. Допускаю, что гагаузы, которые более эмоциональны по своей натуре, зададут тон по всей стране. Очаг протестного движения у нас вполне может быть», – сказал он.

Недавно заявил о создании своей партии популярный политик, мэр Кишинева Ион Чебан. Он заявил о стремлении двигаться к евроинтеграции, а, значит, играет на площадке Майи Санду, которая наверняка будет теснить конкурента всеми силами.

По мнению исполнительного директора Изборского клуба Молдовы Владимира Букарского, Чебан не сделает погоды и, дойдя до выборов, не наберет на них много, поскольку выступает на правом фланге, хотя сам является выходцем из левых сил. Как бы там ни было, оппозиции надо объединяться любой ценой, говорит эксперт.

«Хватить воротить носы друг от друга. Можно предъявить много претензий к Илану Шору, к социалистам и к Игорю Додону, к Ренато Усатому, который, кстати, делает активные знаки о возвращении в политику, к Марку Ткачуку. Сейчас нужно решать общую проблему: это PAS и Майя Санду. Решать любой ценой. Все зависит от темпов продвижения России в рамках Специальной военной операции на территории Украины. У Санду, которую западные кураторы убедили в том, что Россия не приблизится к Одессе, теперь развязаны руки относительно политического поля Молдовы. Уверен, что судьба людей, прав человека, прав русскоязычного населения, независимой Молдовы сейчас в руках вооруженных сил России, которые осуществляют СВО», – заявил Букарский.