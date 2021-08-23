Майя Санду сделала выбор в пользу конфликта с Россией

23.08.2021 16:44 (Мск), Кишинев, Владимир Букарский

Президент Молдовы Майя Санду не обманула наши ожидания. Вопреки надеждам ряда российских либералов и «прагматиков», восторгавшихся визитом в Кишинёв Дмитрия Козака, Санду всё-таки приняла участие в русофобском шабаше под названием «Крымская платформа». Более того, она выступила на форуме со скандальным заявлением, сделанным на английском языке: «Крым – это Украина». По её словам, воссоединение Крыма с Россией явилось «незаконной агрессией», «очевидным нарушением норм международного права».

Санду не воспользовалась шансом попытаться проскочить между двумя полюсами, сохраняя покровительство Запада и хорошие отношения с Москвой. Она могла направить в Киев премьер-министра Наталью Гаврилицу или же министра иностранных дел Нику Попеску. Она предпочла принять личное участие в откровенно антироссийском мероприятии. Когда пришлось выбирать между Россией и коллективным Западом, стало совершенно понятно, какой выбор сделает бывший сотрудник Всемирного банка и Фонда Сороса, усаженная в кресло президента Молдовы.

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Несколькими днями ранее глава молдавского правительства Наталья Гаврилица отказалась от участия в саммите глав правительств стран Евразийского Экономического Союза, где Молдова обладает статусом страны-наблюдателя.

По словам Гаврилицы, «мы правительство, которое у власти даже меньше двух недель, и мы сконцентрированы на внутренней повестке». Отговорка смешная, если учесть, что перед этим премьер-министр Молдовы нашла время для встреч с послом Румынии Даниэлем Ионицэ, послом Евросоюза Петером Михалко, послом Украины Марко Шевченко, поверенным в делах США в Молдове Лаурой Хруби, и для телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.

Трудно ожидать иного поведения от руководителей страны, полностью перешедшей под внешнее управление. Посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко, который до конца августа покинет Молдову и переедет с аналогичной миссией в Азербайджан, публично поддержал Санду в её стремлении подмять под себя судебную власть и институт генерального прокурора, дабы получить в свои руки эффективное средство для подавления своих политических оппонентов. По словам Михалко, внешние партнёры Молдовы могут поддержать мониторинг деятельности прокуроров и судей. «Такие меры принимаются в государствах, где коррупция стала системной, и почти невозможно, чтобы система очистилась собственными силами, необходимо внешнее вмешательство», – заявил евродипломат.

По мнению авторов телеграм-канала «Антимайдан 2.0 (молдавская версия)», если оценкой деятельности прокурора займутся внешние партнёры Санду, западные пешки из партии «Действие и солидарность» будут оправдывать решение об отставке неугодного им генпрокурора Александра Стояногло «международной оценкой» и «европейскими стандартами».

Конфликт с генпрокурором принял затяжной характер и стал головной болью для новой власти в Молдове. Если раньше Стояногло воздерживался от критики Санду и закрыл все уголовные дела, открытые ранее против неё, то на прошедшей неделе он выступил с громким заявлением об ответственности нынешнего президента Майи Санду и нынешнего председателя парламента Игоря Гросу за кражу миллиарда из банковской системы страны.

«Блицкриг Санду по отставке генпрокурора потерпел провал. Двойные стандарты Санду привели к окончанию уважения института президентства», – пишет телеграм-канал «Смуглянка».

С резкой критикой участия Санду в Крымской платформе выступила оппозиционная Партия социалистов, возглавляемая экс-президентом Игорем Додоном.

«Целью «Крымской платформы» является не помощь Крыму и его населению, не программы развития полуострова, не решение вопроса о его легитимном статусе, а изоляция Российской Федерации, создание единого антироссийского фронта, создание новых разделительных линий в Европе», – говорится в заявлении ПСРМ.

Социалисты в своём заявлении выражают недоверие внешней политике президента Майи Санду. По их мнению, вся ответственность за последующее ухудшение отношений между Молдовой и Российской Федерацией ложится на президента и её команду.

«От безответственного решения Санду могут пострадать агропроизводители, экспортирующие на российский рынок, трудовые мигранты, работающие в России, потребители российского газа», — говорится в заявлении Партии социалистов.

Оппозиционная партия настойчиво призывает президента и внешнеполитическое ведомство Молдовы изменить свои приоритеты во внешней политике и отказаться от конфронтационного курса с Российской Федерацией.

Михаил Ахремцев, глава новой молдавской политической партии «Наши», считает, что своими заявлениями Санду «поставила под угрозу само существование молдавского государства ради удовлетворения своих заокеанских хозяев, заигрывающих с антироссийским национализмом и оголтелой русофобией, продвигаемым ныне на территории Украины как государственная идеология»:

«К сожалению, у Молдовы нет президента, который бы думал прежде чем говорить и который отстаивал бы интересы Молдовы. У Молдовы есть лишь случайная гражданка Румынии, преследующая свои личные интересы и готовая ради них принести в жертву всю страну».

Ахремцев напомнил, что беглый молдавский олигарх Влад Плахотнюк в своё время уже называл Россию страной-агрессором, перекрывал воздушное сообщение российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину, требовал мифических выплат от России «за оккупацию».

«Кончил режим Плахотнюка тем, что его вывезли из страны и спасли от расправы американцы. Только его одного. Санду решила пойти тем же путём, что и Плахотнюк. Вопрос лишь в том, найдётся ли для неё место в американском самолете, когда наступит «тот самый час»»,- заключил молдавский политик.

Результаты участия президента Молдовы в ходе «Крымской платформы» не замедлят отразиться на молдавской экономике и процессе приднестровского урегулирования. От заявлений одного политика пострадают сотни молдавских экспортёров, присутствующих на российском рынке, десятки тысяч трудовых мигрантов и миллионы потребителей российского природного газа.

У Приднестровской Молдавской Республики появятся новые аргументы в пользу невозможности возвращения в состав единой Молдовы и необходимости признания со стороны России. Свои выводы сделают жители Гагаузии, города Бельцы и ещё целого ряда районов Молдовы, которые явно не давали нынешнему президенту Молдовы мандат на конфликт с Россией. О встрече Санду с российским лидером Владимиром Путиным, о котором она мечтала, можно забыть на долгое время.

За выбор надо платить. Жаль, что платить будет не Санду и члены её команды, а миллионы обманутых ею простых людей.