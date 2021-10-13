Майя Санду стремительно теряет поддержку: Почему возрастает опасность войны

13.10.2021 08:35 (Мск), Тирасполь, София Русу

Президент Республики Молдова Майя Санду у власти менее года, правительству, утвержденному пропрезидентской партией, нет и ста дней, а народ, недовольный правлением новой команды, уже выходит на акции протеста.

Многие жители страны разочарованы и считают, что руководство действует неправильно: «проевропейцам» и «борцам с коррупцией» припоминают устройство родственников на теплые места, подорожание топлива, газа и продуктов, проваленную борьбу с ковидом, отсутствие газового контракта накануне зимы.

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Чашу терпения переполнила война с генпрокурором Александром Стояногло, критиковавшим власти страны (он обвинял президента во вмешательстве в работу Генеральной прокуратуры, заявлял, что руководство страны возвращается к практике «захваченного государства»). Генпрокурор был отстранен от должности и помещен под арест – в отношении него возбуждено дело по нескольким статьям: злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий, пассивная коррупция и дача ложных показаний компетентным органам. Пока следствие доказательств какой-либо вины Стояногло не предъявило.

По стране прошла волна уличных протестов, представители разных политических взглядов призывали к объединению для противодействия правовому беспределу. Представители оппозиции выступили в поддержку Александра Стояногло, выразили недовольство действиями президента Майи Санду и правящей партии в социально-экономической сфере. Уже и представители зарубежной молдавской диаспоры, дружно голосовавшие на выборах за Майю Санду, а затем и за ее партию, засомневались в правильности выбора: дома, в Молдове, остались их родители, которые жалуются на резкий рост цен и опасаются замерзнуть зимой.

О ситуации в Молдове и возможных вариантах развития событий в интервью «ПолитНавигатору» рассказывает директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Команда Майи Санду, относительно недавно находящаяся у власти, уже наделала кучу ошибок – представители разных партий, даже сторонники PAS, в унисон критикуют руководство страны. В чем главный провал?

Игорь Шорников: Высокомерие – такая характеристика напрашивается, когда наблюдешь за действующими в Молдове властями. Обладание полнотой власти слишком быстро перешло у них в произвол. Вера в собственную непогрешимость, нежелание признавать собственные ошибки, пренебрежительное отношение к простым гражданам, к любому альтернативному мнению, к своим оппонентам, к бывшим союзникам, к собственным сопартийцам – все это стало характерной чертой поведения многих лиц из числа команды Майи Санду.

В чем главный провал? Новая волна коронавируса, неподписанный газовый контракт, рост цен на все и даже отстранение Александра Стояногло от должности. Каждая из названных проблем могла бы решаться властями путем консолидации общественных усилий, в тесном взаимодействии с согражданами, с другими политическими силами, путем диалога. Тогда бы и эффект появился, и рейтинг доверия сохранился. Но для этой команды источником власти является не собственный народ, а зарубежные кураторы, заказы которых они усердно выполняют, не считаясь с имиджевыми потерями. А ситуация с арестом Генпрокурора показала вопиющее неуважение к закону, а значит и к гражданам, и потому так остро была воспринята обществом.

Главная ошибка команды Санду – избрание конфронтационной модели управления. Высокомерия и произвола им не простят.

ПолитНавигатор: Что такое арест Стояногло – это политическая расправа, захват государства?

Игорь Шорников: По законам жанра первое, что должны сделать победители, – зачистить политическое поле, чтобы закрепить успех на многие годы. Для Санду эта задача вполне согласовывалась с ее предвыборными обещаниями об очистке системы и борьбы с коррупцией. Но чтобы окончательно добить и уничтожить оппонентов, ей нужен был контроль над Прокуратурой. Очевидно, что Стояногло не был готов выполнять политические заказы Майи Санду, а потому, по их логике, должен был покинуть пост «по-хорошему». По всей видимости, он не согласился действовать вне рамок закона и не поддался давлению. Хуже того, он начал использовать имеющиеся у него полномочия против властей. Открытое неповиновение представителя Закона – это вызов, который сам по себе отражается не просто на рейтинге, на легитимности режима. Те люди, которые уверовали в собственный ничем неограниченный четырехлетний мандат, и уверенные, что пришли всерьез и надолго, этого стерпеть не могли. Они учинили банальную расправу над должностным лицом.

ПолитНавигатор: Какова роль в этом деле «внешних партнеров» Молдовы?

Игорь Шорников: Внешние партнеры отчасти отмолчались, отчасти попытались оправдать действия властей. Порицания незаконных действий этой команды мы не увидели, да и напрасно было бы рассчитывать на обуздание Западом собственных креатур. Все говорит о том, что «желтые» получили карт-бланш от Запада во внутренней политике для продвижения западной повестки во внешней.

Главный козырь команды Санду – внешняя легитимация. В период сплошных внутриполитических провалов на помощь ей поспешила тяжелая артиллерия – череда президентов и высоких представителей международных организаций. Сплошные похвалы и одобрение. Этот фон, который намеренно создается западными партнерами, должен показывать, что в стране все нормально и что через четыре года Молдова сможет даже подать заявку на вступление в Евросоюз.

Нужно понимать, что действующая команда была приведена во власть при тотальной западной поддержке не для того, чтобы горстка людей почивала на лаврах. Перед этой командой стоят масштабные задачи геополитического характера. Решение так называемой приднестровской проблемы и выдворение российского военного присутствия – это лишь часть общерегионального паззла, о контурах которого пока можно только догадываться. Поэтому рассчитывать на осуждение незаконных действий властей со стороны «партнеров по развитию» сейчас бесполезно.

ПолитНавигатор: Нарушения, которые приписывают отстраненному генпрокурору, судя по всему, не находят серьезных подтверждений. Какие действия далее может предпринять молдавская власть?

Игорь Шорников: Пока у них есть месяц для того, чтобы скомпилировать дело на Стояногло. Если этого времени не хватит, они могут продлить домашний арест еще и еще – они ж власть! А пока они будут стараться переключать общественное внимание на другие проблемы, тем более что проблем хватает. Сейчас, к примеру, начинается отопительный сезон в молдавских городах, и многие горожане предпочли бы мерзнуть в своих квартирах, поскольку не в силах оплачивать астрономические счета за тепло.

ПолитНавигатор: Александру Стояногло прочат политическую карьеру в будущем. Сможет он стать политическим лидером? Какие маневры он вообще может совершить в данной ситуации?

Игорь Шорников: Александр Стояногло – это профессионал, который должен заниматься своим делом. Если ему не позволят заниматься этим делом, у него просто не остается иного пути, как идти в политику. Благо власть сама создает ему самые подходящие для этого условия.

Фигура Стояногло вполне могла бы оказаться точкой притяжения и консолидации общественных сил. Запрос на нового лидера, обладающего моральной силой, в молдавском обществе большой. Совсем недавно этот запрос привел к вершине власти Майю Санду, но она слишком быстро растрачивает доверие граждан.

ПолитНавигатор: Митинги протеста в Молдове уже провели представители разных политических сил. Есть вероятность, что разношерстная оппозиция пойдет на режим Санду единым фронтом?

Игорь Шорников: Феномен Стояногло в том, что произвол властей в его отношении вызвал одинаковую негативную реакцию во всем обществе. ПСРМ, ПКРМ, Гражданский конгресс, Наша партия – все они потребовали освободить немедленно генпрокурора Александра Стояногло и восстановить его в должности. Многие левые политики пытаются оседлать эту волну. Но уже сейчас, со старта можно увидеть, что левый лагерь далек от единства. И даже столь очевидная платформа – борьба за соблюдение законности в государстве – не способна их сплотить. Это говорит о том, что они еще верят в устойчивость действующей власти, боятся репрессий и одновременно надеются, что с их конкурентами по левому флангу власти расправятся быстрее.

ПолитНавигатор: В последнее время нередко проводят параллель между руководителями Молдовы и Михаилом Саакашвили. Могут молдавские политики, находящиеся у власти в РМ, повторить его судьбу?

Игорь Шорников: Для них это было бы большим достижением. Саакашвили все же продержался у власти два президентских срока подряд, а эта команда, одержав триумфальную победу на выборах, проработала всего два месяца и уже спровоцировала акции протеста.

Саакашвили устроил войну в начале своего второго срока. Будем надеяться, что эта история у нас не повторится.