Майя Санду все-таки приедет в Москву

30.07.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министр Молдавии Майя Санду посетит Российскую Федерацию с официальным визитом в сентябре.

Об этом она заявила в эфире tvc21, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я получила приглашение и из США, и из России. В Россию министр иностранных дел поедет в начале сентября. И где-то после этого я тоже поеду. Конкретной даты пока что нет», – сказала Санду.

Она призналась, что у нее с президентом существует «разделение труда» во внешней политике.

«Можно сказать, что у нас разделение. У меня больше способностей получить у Евросоюза помощи, а у господина Додона лучше отношения с Россией, и он, я надеюсь, сможет что-то получить для наших граждан со стороны России. Мы надеемся, что он поможет получить хороший контракт на газ», – сказала Санду.

О необходимости визитов в Россию для членов правительства заявлял президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее Санду ответила отказом на предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева посетить Москву, сославшись на занятость. При этом молдавский премьер побывала в Брюсселе, Берлине, Бухаресте и Киеве.