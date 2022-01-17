Майю Санду объявили агентом «Газпрома»: Население Молдовы шокировано тарифами

Население Молдовы пребывает в шоке от счетов за газ, пришедших в январе. Национальное агентство по энергетике (НАРЕ) приняло решение о повышении тарифа в 2,5 раза еще в ноябре, но его результат люди увидели только сейчас. У молдавских блогеров стало модным выставлять в соцсетях свои платежки. Их примеру последовали примар Кишинева Ион Чебан и даже его однофамилец – глава «Молдовагаза».

Есть основания полагать, что январские счета – только разминка перед дальнейшим ростом цен. Глава «Молдовагаза» Владимир Чебан в эфире радио «Спутник Молдова» заявил, что будет просить НАРЕ пересмотреть тариф в сторону увеличения. Нынешний формировался, исходя из цены 430-450 долларов за тысячу кубометров, но молдавское правительство заключило с «Газпромом» такой контракт, по которому цена зависит от ситуации на европейских спотовых рынках, а их сильно штормит.

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Поэтому у «Молдовагаз» возникает кассовый разрыв и проблемы с оплатой текущих поставок топлива даже при условии 90-процентного закрытия счетов внутренними потребителями. Но при растущих тарифах никто не дает гарантии, что такой уровень оплаты сохранится. Уже возникли сложности с платежами «Газпрому» за январь, и «Молдовагаз» ведет переговоры по их отсрочке. Напомним, что в прошлом году из-за аналогичных проблем российский монополист был готов вообще отключить Молдову от газа.

Прозападное правительство в Кишиневе пока не позволяет себе выдвигать обвинения в сторону России. Этим занимаются другие оппозиционные политики.

«Майя Санду отказалась от предложения Владимира Путина снизить цену на природный газ в обмен на федерализацию Молдовы. В обмен на скидки ей предложили внедрить план «Козак -2», который намного опаснее, чем первый. И что дальше? Теперь ее призывают отправиться в Москву и целовать руку за дешевый газ!» – негодует экс-премьер-министр Ион Струза.

«Сегодня много конспирологических версий, и они продолжают вбрасываться в общество. Что правительство не встало на колени, что их пытали автогеном где-то в кремлевских подвалах времен Ивана Грозного, заставляли расписаться кровью под соглашением о евразийской интеграции, пугали федерализацией и вводом дополнительного контингента войск. И они все это отвергли и заключили некий контракт по той формуле и тем ценам, на которых они и настаивали. Это все ложь. Собственно и сами участники процесса не сознались в том, что их пытали. Это следствие чудовищной некомпетентности, когда принесли в жертву собственных граждан. Нужно было торговаться дальше, как Германия и Сербия. Сербии, в отличие от Молдовы, остался один шаг до вступления в ЕС», – заявил глава Гражданского конгресса Молдовы Марк Ткачук в эфире 21-го телеканала.

Выдвижение политических требований на переговорах с «Газпромом» власть категорически отрицает, однако президент Майя Санду недавно призналась, что просила бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель заступиться в Кремле за Молдову, и это при том, что сама Санду ехать в Москву договариваться о газе категорически отказывалась. Она предлагает своему народу «дождаться весны, которая обязательно наступит».

Такая позиция возмущает бывшего премьер-министра страны Иона Кику. Он указывает на то, что весной с отключением отопления ситуация изменится для бытовых потребителей, но не для хозяйствующих субъектов, которые продолжат страдать от непомерного тарифа. Он утверждает, что из всех стран, заключивших долгосрочные контракты с Газпромом, Молдова платит самую высокую цену за газ.

«Зачем Кремлю пятая колонна в оппозиции, когда она во власти. Я думаю, что наиудобная власть для всех наших зарубежных партнеров именно сейчас. Невозможно представить, чтобы другая власть покупала газ в три раза дороже, чем Германия и Сербия. Это находка для «Газпрома», – заявил Кику.

Повышением тарифов за газ проблемы молдаван не ограничиваются. Скакнули цены на бензин и курс валют, ожидается повышение цен на электричество. Комментируя невеселые новости в соцсетях, граждане страны сознаются, что окончательно приняли решения эмигрировать.

По словам экономиста Вячеслава Ионицэ, ежегодно население Молдовы сокращается на 45-50 тысяч человек, страна является европейским «чемпионом» по депопуляции. Доля молдавских граждан во всем мире за последние 60 лет уменьшилась ровно в десять раз. Согласно опросам, каждый четвертый молдаванин говорит, что уехал бы из страны навсегда, а каждый третий – хотел бы уехать на короткое время. К 2025 году число молодых людей в Молдове может сократиться почти в два раза по сравнению с 2010 годом.