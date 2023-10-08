Майю Санду уличили в нарушении Конституции и ряда законов Молдовы

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Роль преподавателей будет очень важной в подготовке молдавских сообществ к присоединению Молдовы к Европейскому Союзу.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на Национальном форуме педагогических кадров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, преподаватели призваны рассказать детям «о переменах, через которые проходит наша страна, о наших устремлениях и преимуществах европейской интеграции, как и о том, что мы должны сделать, как общество и как страна, для того, чтобы европейская мечта молдаван стала реальностью».

Этим заявлением президентка нарушила Конституцию Республики Молдова и Кодекс РМ об образовании, считает молдавский журналист, экс-кандидат в президенты Молдовы Дмитрий Чубашенко.

В Конституции РМ (статья 5) говорится, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии».

Кодекс РМ об образовании (статья 7) подчеркивает, что «образование основывается на следующих основополагающих принципах: … e) принцип свободы мышления и независимости от идеологий, религиозных догм и политических доктрин».

«Европейская интеграция — это идеология, политическая доктрина, а в некотором смысле и религиозная догма, которую проповедует президентская партия PAS. Санду пытается навязать всей системе образования идеологию своей партии», – указал Дмитрий Чубашенко в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что за Санду и ее партию на выборах голосовало чуть более четверти от общего числа зарегистрированных избирателей, причем каждый четвертый голос они получили от диаспоры.

«Говорить, что «европейскую мечту» разделяют все молдаване, тем более, ставя знак равенства между Европой и ЕС, подразумевая, что такая мечта означает присоединение к ЕС — мягко говоря, очень большая натяжка, а если по-простому — откровенное вранье», – считает журналист.

В традиционном понимании «европейского» – режим Санду проводит политику подавления демократических принципов, правового государства, прав и свобод человека, что плохо согласуется с декларациями ЕС.

«Видя, что не менее трети, а если добавить Приднестровье и отнять диаспору, то не менее половины населения такой курс не поддерживают, Санду решила заставить всю систему образования продвигать свою и своей партии идеологию. Это незаконно, но чего только не сделаешь, если тебя по ночам мучит призрак Пригожина», – заключил Дмитрий Чубашенко.

Несколькими днями ранее в очередном припадке русофобии Майя Санду в интервью Financial Times поведала, что погибший в авиакатастрофе глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы готовил государственный переворот в Молдове путём протестных акций оппозиции, которые должны были “перерасти в насильственные действия”.