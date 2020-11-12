12.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Майю Санду уличили в тайной работе на Фонд Сороса


Лидер прозападной молдавской оппозиции Майя Санду входила в национальный совет национального отделения Фонда Сороса.

Это следует из годового отчета «Фонда Сороса – Молдова» за 2009 год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данный факт кандидатка в президенты скрыла в своей официальной биографии, указывая, что училась в это время в Гарварде.

«Это ложится в канву всех действий, которые она совершала до этого. Это и продвижение либеральных идей, гомосексуализма, то, что у нее 9 мая день скорби, а не день Победы, закрытие русских школ. Если раньше думали, что это в угоду какой-то моде, то теперь карты раскрылись. Она должна была себя так вести», – заявил в эфире телеканала «Россия 24» молдавский политолог Руслан Панкратов.


«Учебник Сороса – это то, что у нее в голове. То либеральное учение, согласно которому надо действовать в интересах великих США и не думать ни о чем другом. На нее может быть оказано давление, но я не думаю, что оно потребуется. Она уже такая», – считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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