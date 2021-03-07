Майю Санду загоняют в угол: Третье поражение подряд

07.03.2021, Кишинев, Алиса Александрова

Прозападный президент Молдовы Майя Санду потерпела очередное поражение, уже третье по счету. На этот раз Конституционный суд «указал ей на её место», как заявил экс-президент Игорь Додон. Решение конституционных судей не только отклоняет запрос Санду, но и может стать поводом для ее временного отстранения от власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

…В Конституционный суд Санду обратилась с запросом еще в январе. Она спрашивала КС о возможности признать неконституционной часть закона о правительстве, которая запрещает производит перестановки, назначать или заменять министров, а также запрещает Кабмину в отставке заключать международные соглашения.

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Положительное решение КС по первой части запроса означало для Майи Санду возможность путем давления на правительство социалистов провести на ключевые места своих единомышленников. В этом случае досрочные парламентские выборы организовывали бы люди Санду, на своих условиях. По вполне понятным причинам противодействующая Санду коалиция социалистов и партии Шор с этим запросом президента не согласилась.

Что касается второй части запроса, то положительное решение позволило бы ей добиться подписания договоров о получении западной финансовой, технической, консалтинговой и другой помощи, как со стороны Румынии, Евросоюза, США, так и международных организаций в лице МВФ, Всемирного Банка, Европейского банка и так далее. В свете досрочных парламентских выборов, к которым Молдавия приближается, эти соглашения и финансовые вливания были бы как нельзя кстати в виде еще одного предвыборного аргумента президентской партии действия и солидарности PAS.

Однако Конституционный суд счел аргументы юристов президента несущественными и согласился с ними только в одном из подпунктов запроса.

Судьи одобрили замену руководителей правительственных агентств, служб, госсекретарей министерств и других госслужащих в аппарате правительства и ведомств, кроме самих министров. Таким образом, попытка Санду переформатировать отставленное правительство социалистов в своё провалилась.

«До тех пор, пока парламент не внесет поправки в закон, действующее правительство сможет назначать или выдвигать кандидатов на ответственные государственные должности, кроме должности министров, на неопределенный срок, до избрания нового правительства», — объяснила председатель КС Домника Маноле.

Оппозиция ликует

Председатель Партии социалистов Игорь Додон, ныне главный политический оппонент проевропейского президента Майи Санду, заявил, что остался доволен решением Конституционного суда.

«КС снова поставил президента на место и не разрешил Майе Санду нарушать Конституцию, менять министров и назначать других по своему желанию в условиях и.о. правительства», – отметил Додон.

Он также назвал правильным решение Конституционного суда разрешить временному правительству назначать на вакантные должности руководителей 2 и 3 уровня: госсекретарей и руководителей департаментов и агентств. Это позволит, по его мнению, не допустить блокирования деятельности госструктур.

Лидер ПСРМ приветствовал решение о предоставлении дополнительных полномочий временному правительству в случае принятия парламентом постановления о чрезвычайной ситуации.

Соответствующее решение, как стало известно «ПолитНавигатору», рассматривается правящей коалицей и, весьма вероятно, может быть принято в начале будущей недели. В этом случае полномочия временного правительства, сформированного социалистами еще год назад, значительно расширятся.

Выступить по решению КС аппарат президента отрядил советника в области юстиции Олесю Стамате. Год назад в правительстве Майи Санду Стамате занимала пост министра юстиции. Советник отметила, что решение Конституционного суда проясняет ситуацию о полномочиях временного правительства.

«В решении суда уточняются полномочия временного правительства. Мы позаботились о том, чтобы правительство могло назначать государственных секретарей и лиц, занимающих другие государственные должности, а также государственных служащих в переходный период. Это хорошее решение для нынешней ситуации, потому что оно может сделать правительство сильнее во время кризиса», – попыталась показать хорошую мину при плохой игре Олеся Стамате.

Что характерно, сама Санду, ранее всегда комментировавшая решения Конституционного суда по президентским запросам, на этот раз не стала выступать публично. Возможно, сказалась эмоциональная нагрузка и вместо традиционного взвешенного комментария реплика главы государства грозила перейти в истерику.

Дело в том, что это уже третье поражение Майи Санду в Конституционном суде за два с небольшим месяца нахождения на посту президента Молдавии.

В первый раз КС отказал ей в «самороспуске» парламента, который она хотела изобрести, чтобы не выдвигать кандидатов в премьер-министры. Во второй раз конституционные судьи аннулировали её указ о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьер-министра и обязали выдвинуть кандидата парламентского большинства после повторных консультаций с парламентскими фракциями.

Обезвредить президента

Исполнительная власть в лице правительства и контролирующей его коалиции социалистов и партии Шор намерено переходить в контр-наступление.

Первым шагом в нем станет объявление чрезвычайного положения в связи с ежедневно отмечаемым ростом количества зараженных коронавирусом.

Вторым шагом, который исходит из уже третьего решения КС по запросам Санду, может стать временное лишение президента тех или иных полномочий в условиях ЧП. Передать эти полномочия могут спикеру парламента, которым является вице-председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная.

«Думаю, в парламентском государстве парламенту стоит взять на себя управление ситуацией. Когда администрация президента изолировалась, роль спикера должна стать решающей» – поделился своими планами Игорь Додон.