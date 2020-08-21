21.08.2020, Москва, Анатолий Смоляков
 
Политика, Провокации, Происшествия, Россия
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Макаренко призвал искать «отравителей» Навального не в России


Российская власть не заинтересована в проблемах со здоровьем скандального блогера Алексея Навального. Отравителей нужно искать на Западе, уверен политик и общественный деятель Эрнест Макаренко.

Отравление Навального выгодно или его коллегам, или западным “хозяевам”, чтобы дискредитировать власть в России, заявил эксперт в интервью ИА “Политика Сегодня“.

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Политик напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уже высказались об инциденте. Французский лидер даже предложил семье блогера политическое убежище, что выдает заинтересованность Запада в проблемах со здоровьем Навального.

Блогеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в аэропорту Омска, откуда Навального доставили в одну из местных больниц. После госпитализации состояние оппозиционера оценили как тяжелое. Соратники Навального заявляют о намеренном отравлении блогера, однако звучат версии и о передозировке оксибутиратом.

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