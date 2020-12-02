Макаревич: Мои неприятности из-за непризнания Крыма позади

02.12.2020, Москва, Максим Карпенко

Музыкант Андрей Макаревич, ранее участвовавший в акциях солидарности с бандеровским режимом на Украине, и публично осуждавший воссоединение Крыма с Россией, заявил, что его неприятности с организацией концертов внутри РФ из-за политической позиции уже позади.

«Года два – да, их стало меньше, потом это как-то все вернулось… Кто-то боялся, кому-то, кто не боялся, звонили, не рекомендовали… Собаки лают, что можно сделать? Ничего нельзя сделать, значит, нужно подождать, пока это все пройдет. Ну, это и кончилось, в общем», – сообщил Макаревич в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону.

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Макаревич добавил, что многие из либеральной тусовки его поддерживают, например, олигарх Михаил Прохоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миша Прохоров замечательно сказал. Он меня встретил и говорит: «Ну, ты посмотри, зато, в какой ты форме. Ты же помолодел на пять лет, похудел, посмотри, в глазах огонь появился». Ну, надо иногда по голове получать», – похвалился собой Макаревич.