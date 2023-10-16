Макаревич неожиданно забыл о лозунге «Нет войне»

Елена Острякова.  
16.10.2023 11:55
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Культура, Россия, Русофобия


Популярный в ХХ веке исполнитель Андрей Макаревич вслед за мужем певицы Аллы Пугачевой юмористом Максимом Галкиным поспешил объявить, что не будет бежать из Израиля, как из России.

Макаревич выложил в соцсетях видеообращение к «говнюкам из российской прессы», уточнив, что вернулся с двухнедельных гастролей «домой в Израиль», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Популярный в ХХ веке исполнитель Андрей Макаревич вслед за мужем певицы Аллы Пугачевой юмористом...

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«Теперь чувство неловкости относительно того, что все там, а я где-то, пройдет окончательно. Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял. Хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-то быть полезным», – сказал Макаревич.

Он пожелал «нашим солдатам» «как можно более скорой победы».  При этом певец одновременно присоединился к спонсируемой Западом кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси». Противоречий он не замечает.

Музыкант заявил, что «человек не имеет права лишать другого человека жизни». В интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» Макаревич сообщил, что его жена ходила сдавать кровь для израильской армии, но не смогла «из-за очереди». О стране, в которой он родился, Макаревич предпочитает не вспоминать.

«Я живу в отрыве от России и прекрасно себя чувствую, пока оттуда не доносятся эти всплески – не буду говорить чего. Чем меньше я это слышу, тем лучше я себя ощущаю», – сказал Макаревич.

Прокомментировал выступление музыканта политолог Павел Данилин:

«Лицемерная мразь Макаревич пытается объяснить, почему убивать евреев плохо, а палестинцев – хорошо».

Ранее Макаревич неоднократно давал концерты в пользу Украины и выражал надежду на то, что Киев не пойдет на мирные переговоры. При этом Макаревич возмущен тем, что в России ему перестали выплачивать авторские вознаграждения.

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