Макаревич пообещал «победителю» Зеленскому закатить в Киеве «бешеный концерт»

Елена Острякова.  
13.05.2024 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


Популярный в прошлом веке рок-певец и иноагент Андрей Макаревич отказался приезжать на Украину, потому что «психологически не может вступить на землю, которую бомбит страна, в которой он родился».

Об этом Макаревич заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему от имени президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Популярный в прошлом веке рок-певец и иноагент Андрей Макаревич отказался приезжать на Украину, потому...

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«Я просто боюсь, что эта затея может очень сильно сыграть в обратную сторону. Не говоря о том, что я не чувствую сегодня морального права там показываться. Все равно, как ни верти, я для огромного количества украинцев артист из России, поющий на русском языке. Если это вызовет у них негатив, я их понимаю прекрасно. Не сделать бы хуже. Я в первый день победы вашей с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – сказал Макаревич.

Моральные самоограничения престарелого певца выглядят неискренними, поскольку он заявляет, что в Израиле чувствует себя как дома – настолько, что перестал считать палестинцев за людей, и в Россию возвращаться не собирается.

При этом Макаревич пожелал Зеленскому «тройного здоровья» и сдюжить. Он признался, что очень хочет победы Украины, но боится до нее не дожить. В завершении беседы Макаревич бодро откликнулся на нацистскую кричалку «Слава Украине».

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