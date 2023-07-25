Макаревич радуется, что Россия продала Аляску

Елена Острякова .  
25.07.2023 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 799
 
Дзен, Израиль, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, экстремизм


Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич побывал в отпуске на Аляске и порадовался, что Россия в 19-м веке продала ее США.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич побывал в отпуске на Аляске и порадовался,...

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«Фантастическая природа, конечно. Вот повезло Аляске. Так бы ее уделали, если бы за Россией числилась. Страшно представить», – сказал Макаревич, которому всё больше не нравится грязный Израиль после чистой Москвы.

Ранее сбежавший в Израиль певец демонстративно отказывался выступать в Крыму и сочинял оскорбительные песни про полуостров, утверждая, что он погряз в фекалиях.

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