Макаревич сожалеет о том, что Россия не распадётся

24.09.2022  22:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Проституция, Россия, Украина
Новости Украины

Уехавший в Израиль рок-музыкант Андрей Макаревич сожалеет о том, что Россия не распадается.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «Интер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уехавший в Израиль рок-музыкант Андрей Макаревич сожалеет о том, что Россия не распадается. Об...

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«Многие это предрекают и предрекают уже давно. Тем не менее, идет мобилизация, заводы на оборонку работают в три смены. Вашими бы устами да мед пить», – сказал Макаревич украинскому журналисту.

Музыкант считает, что все его поклонники разделяют его взгляды.

«Те, кого вы называете моими поклонниками, давно знают мою позицию. Мало того, я убежден, что большая их часть находится на такой же позиции. Мне их ни в чем убеждать не надо.

Есть другие люди, которые не меня слушают, смотрят телевизор. Им кажется, что они имеют убеждения. Мне с ними говорить бесполезно. Это как со стенкой», – отмахнулся Макаревич.

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