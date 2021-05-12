Подпишись на рассылку
12.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Макаревич восхитился оплотом бандерощины

Новости УкраиныИзвестный российский музыкант Андрей Макаревич, ранее участвовавший в акциях солидарности с бандеровским режимом на...

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, ранее участвовавший в акциях солидарности с бандеровским режимом на Украине, и публично осуждавший воссоединение Крыма с Россией, заявил, что остался в восторге от Львова и Западной Украины.

В эфире телеканала «Прямой» он назвал Львов и окрестности европейскими городами и признался, что его тепло встречают в Галичине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Макаревича, во Львове стартовал его концертный тур по Украине.

«Мы начали с Западной Украины, от которой я совершенно в восторге, потому что кроме Львова я, в общем, ничего ни не видел. Я думал, что это маленькие провинциальные городки, небогатые. Это совершенная Европа, великолепно выглядящая, отреставрированная, с замечательными зрителями, хорошими ресторанами, с хорошими магазинами. Все выглядит просто прекрасно, нас встречают замечательно, так что мы получаем обоюдное удовольствие», – заявил Макаревич.

При этом, он подчеркнул, что не боится осуждения в российской публике, потому что «два раза снаряд в одну воронку не падает».

«Не пугай, второй раз это уже никому не интересно – ни им, ни зрителям, ни нам, поэтому я абсолютно оптимистично настроен», – добавил музыкант.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть