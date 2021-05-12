Макаревич восхитился оплотом бандерощины

12.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, ранее участвовавший в акциях солидарности с бандеровским режимом на Украине, и публично осуждавший воссоединение Крыма с Россией, заявил, что остался в восторге от Львова и Западной Украины.

В эфире телеканала «Прямой» он назвал Львов и окрестности европейскими городами и признался, что его тепло встречают в Галичине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Макаревича, во Львове стартовал его концертный тур по Украине.

«Мы начали с Западной Украины, от которой я совершенно в восторге, потому что кроме Львова я, в общем, ничего ни не видел. Я думал, что это маленькие провинциальные городки, небогатые. Это совершенная Европа, великолепно выглядящая, отреставрированная, с замечательными зрителями, хорошими ресторанами, с хорошими магазинами. Все выглядит просто прекрасно, нас встречают замечательно, так что мы получаем обоюдное удовольствие», – заявил Макаревич.

При этом, он подчеркнул, что не боится осуждения в российской публике, потому что «два раза снаряд в одну воронку не падает».

«Не пугай, второй раз это уже никому не интересно – ни им, ни зрителям, ни нам, поэтому я абсолютно оптимистично настроен», – добавил музыкант.