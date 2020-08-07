07.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Происшествия, Россия, США
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Макаревич впал в тревогу: Грядут массовые средневековые казни трансгендеров


Большинство людей всё ещё являются средневековыми дикарями, протестные движения в США могут вызвать очень сильную ответную реакцию, спровоцировав массовые казни людей ЛГБТ-ориентации.

Об этом в эфире российского либерального телеканала «Дождь» заявил лидер группы «Машина Времени», прозападный любитель постмайданной Украины Андрей Макаревич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«XXI век, невероятный технический прогресс, технический не бывает без научного, и общественная мысль развивается. Мне казалось, что религиозные сил должны как-то ослабевать и превратиться в безобидный обычай. Нифига, религиозные войны растут и растут. То есть, человеческое сознание остаётся на каком-то средневековом уровне. Это удивительно и объяснению не поддаётся.

А по поводу религии надо сказать, что происходящее сейчас в Америке с этими крайними выбросами искажения массового сознания… Я никогда не был расистом, всегда был интернационалистом, никогда не был гомофобом, нет.

Но жизнь и природа тяготеет к здравому смыслу, к правильной середине. А сейчас пошли перекосы, что я всерьёз боюсь, что пройдёт несколько лет, и это всё шарахнет в обратную сторону так, что трансгендеров будут вешать за те места, которые они пришивают. Потому что тетива оттягивается, перед приходом цунами вода отходит назад, а потом это бьёт.


И уход в это безумие, где о границах здравого смысла уже никто не вспоминает, меня просто пугает. Все забыли про религию за этим делом – это к тому, что это создаётся какая-то новая замена религии. Я бы не хотел такую иметь», – впал в тревогу Макаревич.

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