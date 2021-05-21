Макаревич взял планку ДК в Тернополе

21.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

На Украине после майдана 2014 года обнищание достигло беспрецедентного уровня.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий,

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«Это Украина. Человека убить – 300 долларов. Я подписан на новости МВД. Мне каждое утро приходят новости: жена заказала мужа. Там страшные вещи. Обнищание достигло такого уровня. При Януковиче были постоянно запросы работы. Тысячу долларов хотели люди, 1500. Сейчас я открываю: 9 тысяч гривен хотят – это 300 долларов. Что-то невероятное происходит. Не вверх, а вниз», – сказал собеседник издания.

Также он прокомментировал гастроли российского музыканта Андрея Макаревича по Западной Украине.

«Наконец-то взял планку – в ДК в Тернополе выступил! Никто не хочет из нормальных музыкантов приезжать. Это не очень хорошо. Страна деградирует. Практически каждый месяц повышение тарифов, когда люди уже не могут платить», – подчеркнул Шарий.