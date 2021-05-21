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21.05.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Криминал, Политика, Украина
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Макаревич взял планку ДК в Тернополе

Новости УкраиныНа Украине после майдана 2014 года обнищание достигло беспрецедентного уровня. Об этом, передает корреспондент...

На Украине после майдана 2014 года обнищание достигло беспрецедентного уровня.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил украинский блогер и политик Анатолий Шарий,

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«Это Украина. Человека убить – 300 долларов. Я подписан на новости МВД. Мне каждое утро приходят новости: жена заказала мужа. Там страшные вещи. Обнищание достигло такого уровня. При Януковиче были постоянно запросы работы. Тысячу долларов хотели люди, 1500. Сейчас я открываю: 9 тысяч гривен хотят – это 300 долларов. Что-то невероятное происходит. Не вверх, а вниз», – сказал собеседник издания.

Также он прокомментировал гастроли российского музыканта Андрея Макаревича по Западной Украине.

«Наконец-то взял планку – в ДК в Тернополе выступил! Никто не хочет из нормальных музыкантов приезжать. Это не очень хорошо. Страна деградирует. Практически каждый месяц повышение тарифов, когда люди уже не могут платить», – подчеркнул Шарий.

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