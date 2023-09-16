Макаревич жалуется – в России штрафуют и недоплачивают

Елена Острякова.  
16.09.2023 20:29
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Россия, Украина


Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич, постоянно критикующий Родину из Израиля,  возмущен тем, что в России ему перестали выплачивать авторские вознаграждения.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Влобушкинъ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Популярный в 20-м веке рок-певец Андрей Макаревич, постоянно критикующий Родину из Израиля,  возмущен тем,...

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«Статус иноагента головной боли добавил. Пенсию платят, между прочим. А вот Российское авторское общество, видимо, впереди паровоза бежа, оно как-то иноагентам платить перестало. Хотя никакого закона, разрешающего им задерживать выплату за авторские произведения не существует», – сказал Макаревич.

Он рассказал, что пытается через суд снять с себя статус иноагента и оспорить штрафы, которые на него налагают за то, что он  не маркирует свои материалы предусмотренным законом способом. И тот, и другой иск Макаревич проиграл.

Штраф в 50 тыс руб певец выплатил, хотя утверждает, что в Россию возвращаться не собирается, бизнеса там не имеет и даже готов отказаться от звания народного артиста.

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