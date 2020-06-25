Макаревичам, серебренниковым, ефремовым всё дозволено. А нам что?

25.06.2020, Москва, Платон Беседин

Тех, кого в России принято называть либералами, возбудились, посмотрев Парад Победы. Так, что едва не умылись слезами. А да, «принято называть» – это я написал, потому что, на самом деле, эти люди ничего общего с либеральной идеологией не имеют, а больше наследуют доктрину неофашизма. Так, к слову.

Отличился вконец постаревший Андрей Макаревич. Он заявил, что Парады Победы не нужны в принципе. Есть ли смысл вступать с музыкантом в дискуссию? Объяснять, возмущаться? Полагаю, что нет. Хотя бы потому, что Андрей Вадимович реально так сам не считает, а банально фраппирует публику, заодно рассчитывая на контракты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Важнее тут сказать о другом. Почему Макаревичу и прочим позволяется делать то, что они собственно делают? Потому что это та самая управляемая – «карманная» – оппозиция, которая нужна, дабы вовремя скомандовать «к ноге»? Всё так – да не так. Контролируема ли она в должной мере? Может быть, может быть.

Однако это не отменяет другого: того, что миазмы, источаемые этими людьми, отравляют окружающих. Дело тут не в том, чтобы «запретить» или «наказать» – дело в том, чтобы не устраивать сознательные провокации, оскорбляющие самые святые для нашего народа вещи. Но именно по ним зачастую и бьют «карманные оппозиционеры». И именно эти провокации отравляют и без того не слишком грамотные мозги.

Но макаревичам и иже с ним можно – им сходят с рук любые вещи. Дело, впрочем, даже не в том, что сходят, а в том, что их тащат в первый ряд и презентуют в качестве героев и моральных авторитетов нации, государство оказывает им разные почести, пока народ сидит в социальной печали. Как там у Пелевина? Для чего кормить патриота, если он и так любит Родину? Ну так, что ему с голоду подыхать? Или как?

И вот когда светлоликие выходят из-под контроля, в той или иной мере, тогда начинается сюр. Как с Кириллом Серебренниковым или с Михаилом Ефремовым. Это ведь, на самом деле, очень похожие истории, правда. Одного назвали талантищем, другого – талантищем и моральным авторитетом. А что на выходе?

Один проворовался, другой бухим устроил ДТП и убил человека. Что мы слышим в ответ? Мы слышим нечто вроде: ну да, виноваты, но они ведь наши светочи, им как бы и можно. Именно так. Изо всех дыр лезет это подспудное «им вроде как и можно».

Процесс над Серебренниковым насытили политикой. Мол, он вообще святой человек, он творец – отстаньте! А простой вопрос: если бы монтировщик сцены в театре украл деньги, его бы не посадили на скамью подсудимого, нет? Да у нас отправляют в тюрьмы за куда меньшие суммы, а тут речь идёт о невероятных деньгах. И говорить, будто его, Серебренникова, решили покарать как борца с режимом – ну, это просто абсурд, хотя бы потому, что никаким борцом с режимом Кирилл никогда не был.

Что касается Ефремова, то тут, казалось бы, всё очевидно, но защита под патронатом более сильных превращает всё в сюрреализм. Ефремов сначала как бы публично кается, потом начинается кампания по его обелению со стороны цеховых коллег (все различия – либерал/патриот – тут же устраняются; они изначально были фикцией), а после – вообще сюр: выпил на праздник как православный человек, ехал спасать человека, готов усыновить детей погибшего…

Скажите, одному мне стыдно от всего этого дерьма, которое нам, простым людям, швыряют в лица, словно потешаясь? Будто говоря: да вы чего хрюкаете-то, свиньи, а? Им ведь, королям, всё дозволено – вы-то чего лезете?

Но! Они не короли. И даже не голые короли. Они самоназванная элита, которая узурпировала часть власти, потому что элита – это всегда власть. Узурпировала под прикрытием другой элиты. И мне видится, что именно сейчас решается: с кем в конечном счёте государство – с народом или с узкой прослойкой зажравшихся слизнеподобных существ?

Поэтому речь не идёт о какой-нибудь публичной порке, нет. И жертве на заклании мы тоже не говорим. Речь о совершенно простых и ясных вещах. Первое – судите не грешника, а грех (преступление). Второе – судите так, как судили бы простых людей. Вот и всё. Большего от вас не требуется.