Макаревичу хватило бы пары выстрелов над головой – Чичерина

02.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Российская певица Юлия Чичерина резко раскритиковала музыканта Андрея Макаревича за его слова о паспортах РФ для жителей ЛДНР.

Об этом исполнительница написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает. Я вот только думаю – может сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах? В порядке приоритетов, так сказать», – написал на своей странице в «Facebook» Макаревич, который активно высказывался в поддержку майданщиков и ездил с концертами для боевиков «АТО».

«Я вот тоже всё думаю, может пиндосам сперва заняться жизнью миллионов коренных жителей Америки, освободив их исконные зоны обитания, или расселить из трейлеров свои беднейшие слои населения, решить проблему своих бесправных нелегальных иммигрантов и безработицы, а потом совать свои щупальца на Донбасс?» – ответила на «порядок приоритетов» Чичерина.

«Макаревич ярчайший представитель общества потребления, мажор с раздутым эго, с детства обласканный славой и сладостями, для того чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск или Ясиноватую, или в Кировск, чтоб он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих.

Дети быстро адаптируются к войне, у настоящих мужчин есть поле боя, чтобы проявить себя и отдать жизнь за свой род, за жизни стариков, которые уже не смогут никуда уехать и привыкнуть к новому», – добавила певица.

По её словам, позор проявления меркантильности в таком вопросе Макаревичу уже никогда не смыть, даже если он «переобуется».

«Он слишком стар, слаб и безбожен, ему уже не успеть, он не может почувствовать себя на месте таких же пожилых людей, как он, живущих в условиях многолетней гуманитарной катастрофы. Если бы хоть раз к Макаревичу в форточку залетела бы мина и он почувствовал бы каждой клеточкой своего гниющего тела мощнейшее сотрясение и контузию, он бы заткнулся раз и навсегда, хотя вообще-то зажравшиеся ублюдки быстро меняют своё мнение даже после пары выстрелов над головой», – резюмировала Чичерина.