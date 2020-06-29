Макароны для нациста Стерненко: Чертова жизнь имеет значение

29.06.2020, Киев, Александр Александровский

Сага о выборе меры пресечения одесскому нацисту-убийце Стерненко порядком поднадоела адекватным людям.

Радует, что нормальные украинские СМИ к моменту рассмотрения апелляции защиты Стерненко сориентировались, что не стоит чересчур распылять свой ресурс на ничтожную тлю и по ничтожным поводам.

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Если с заседаний Шевченковского районного суда Киева та же «Страна» вела и многочасовую видеотрансляцию, и текстовую онлайн-трансляцию, то заседание Апелляционного суда Киева 26 июня освещали кратко и сдержанно.

В этом есть свой резон. Объясню почему.

В мае и первой половине июня перед одесским убийцей открывались две одинаково прекрасные перспективы.

Во-первых, в свидомой среде ходили слухи, что после конфликта главы Нацкорпуса Билецкого с одесским недопатриотом у последнего всерьез играло очко. Стерненко опасался, что «азовцы» могут в багажнике вывезти его в Донбасс и скинуть в серой зоне или на территории одной из республик. Разумеется, и ДНР, и ЛНР охотно предложили бы активисту-убийце «сухую одежду, горячий чай и наше радушие».

Но такому нетривиальному сценарию сам Стерненко предпочел бы СИЗО.

Во-вторых, взятие под стражу было не просто логичной, но и заслуженной, крайне необходимой мерой пресечения для одесского убийцы. Однако здесь дало слабину обвинение. Оно с какого-то перепугу решило, что для нежного создания, которому вручено подозрение в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, — следственный изолятор противопоказан.

Таким образом, уже с первого же заседания Шевченковского райсуда, где избиралась мера пресечения, процесс превратили в фарс. Обвинение ходатайствовало о круглосуточном домашнем аресте. Защита добивалась, чтоб Стерненко «пошел по рукам». То есть ходатайствовала о взятии бесценного активиста на поруки. Благо, и поручителей (нардепов из самых удолбищных фракций «Слуга народа», «Голос», «Европейская солидарность») в суде было — как грязи.

Признаюсь, была слабая надежда на оживление этого фарса. Очко играло уже не у Стерненко, а у стороны обвинения, готовой довольствоваться домашним арестом для убийцы. Но оживить ситуацию и привести ее в норму могло бы неординарное судейское решение.

Представьте себе такой вариант. Сторонники Стерненко и его защита похохатывают над обвинением: дескать, там такие же «не лохи», как и действующий президент. И тут — бац: суд избирает меру пресечения «взятие под стражу». Стадо визжит от возмущения. Полиция выталкивает группу поддержки на воздух. Там активистов приводят в чувство «краповые береты», на минутку вспомнив, что они всё же «краповые береты», а не моржовый орган, отмороженный реформой Авакова.

Не представляете такого поворота событий в сегодняшнем украинском суде? Я тоже. Но нормальным людям хотелось, чтоб было именно так.

А уж после того, как Стерненко порвал решение суда, где был указан адрес его одесской прописки, а не фактического проживания, — стало понятно, что фарс неминуем. Мы имели возможность наблюдать в прямых трансляциях идиотское шествие сторонников одесского убийцы по правительственному кварталу. Шумная «секта свидетелей разорванного судебного решения» уже понимала: можно всё.

И этот фарс был бы интересен, если б его довели до логического завершения. Скажем, Стерненко мог бы помочиться под дверь президента Зеленского. А у Генпрокурора Венедиктовой мог бы потребовать: «Встать на колени». Чтоб не забывали: чертова жизнь упоротого активиста имеет значение. Остальное — значения не имеет. Или мог бы вообще потренироваться на гаранте Конституции или на Генпрокуроре в навыках «самозащиты», Рисков же никаких, если убийцу возьмут на поруки и оставят на свободе… В этом убеждала суд сводная пуштунско-свидомая цирковая труппа адвокатов.

С оглядкой на всё, что происходило в Шевченковской райсуде 15-16 июня и в Апелляционном суде Киева 26 июня, понимаешь: нормальным СМИ незачем вести многочасовые трансляции этого фарса. На их корреспондентов нападают упоротые сторонники Стерненко. Им мешают выходить в эфир. Зачем же тогда транслировать дешевые пафосные выступления Стерненко, параноидальные речи его адвокатов, читающих судьям стихи Ивана Франко для затяжки времени? Зачем пиарить поручителей-депутатов, которые проявили себя полными придурками? Такой поручитель-депутат в упор не замечает нападений на журналистов. Зато способен в эфире договориться до того, что это журналисты Шария бросали петарду под ноги людям.

Словом, адекватные СМИ не менее адекватно оценили ситуацию и не участвуют в фарсе. Если заседание Апелляционного суда оказалось малорезультативным и перенесено на 3 июля, то оно заслуживает короткого сообщения, а не онлайн-трансляций с обильными речами Стерненко и его защитников.

Ведь, по сути, информационных поводов немного. Убийце Сергею Стерненко сменили адрес домашнего ареста на киевский. Завершено досудебное следствие. Рассматривается апелляция стороны защиты на решение Шевченковского суда о домашнем аресте подозреваемого. Сторонники Стерненко с упорством идиотов препятствуют работе честных СМИ, потому что это благословляется властью. Всё.

Не стоит напрягаться адекватным СМИ и 3 июля, когда будут заслушивать всех поручителей. Мы не догадываемся заранее, что они там будут молоть? Догадываемся. Мы не знаем, куда их послать? Знаем.

Можно добавить, что поддержать убийцу в Апелляционный суд приходила «Доктор Смерть», экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. Подобное тянется к подобному. А истеричная телка Сергея Стерненко, которая две недели назад бросалась на журналистку в суде и ногами пинала полицейского под зданием Шевченковского райсуда, на днях явилась поддержать в Высшем антикоррупционном суде экс-министра инфраструктуры Омеляна. Так происходит круговорот дерьма в природе.

26 июня под Апелляционным судом какое-то тело с рагулино-бычьей внешностью мешало корреспонденту ZIK: орало в эфир что-то о руке Москвы и Медведчуке. Журналист смог нормально вести трансляцию лишь после того, как его оцепили полицейские. Подсказывают, что тело, препятствовавшее работе журналиста, зовется блогером Романом Синицыным. То ли волонтер, то ли активист. Но мы уже привыкли к тому, что рагули идут в волонтеры, а быки — в активисты. Так что всё сходится.

В пятницу Стерненко был недоволен тем, что судья отказал в отводе прокурора Бозовуляка. Хотя ему бы надо благодарить этого прокурора, явно играющего в поддавки. У нормального прокурора никаким домашним арестом бы и не пахло.

«Прокурор сегодня выглядел ничтожно и жалко», — рассказал Стерненко стаду поклонников. Уверял сторонников: «Так просто им это дело не дастся». А потом и вовсе потёк: «Капец, я устал».

После завершения досудебного следствия остаются открытыми некоторые вопросы. Зачем и кому понадобился этот фарс? Возможно ли, что он таки превратится в нормальный судебный процесс? Уже высказывались версии и об отвлекающем характере процесса над Стерненко (власть переключает внимание с чего-то нежелательного на громкие информационные поводы). И о том, что для нужд новой политической команды соросят подыскали и новое лицо лидера-радикала. Одно другому не мешает.

Подброшу в эту копилку еще такую версию. Для нужд серьезной политической команды Стерненко непригоден. В собственную важность верит только он сам. Ну, может еще его сумасшедшая телка, которая напала в суде на журналистку Шария. Но его спешно раздувают. Как клопа. Зачем? Не очень похоже на то, что клепают нового главаря для радикалов. Больше похоже на то, что готовят сакральную жертву.

Стерненко возбудят судами (как это возбуждение выглядит — показало шествие к домам Венедиктовой и Зеленского). Он будет всё более нервно кричать: «Аваков чёрт», «Зелебоба на помойку» и т.п. Свидомое сообщество, может, и не воспримет его всерьез. Но убийце Стерненко многие из свидомитов станут сочувствовать как резкому критику «зеленой» власти. Его мордами уже сейчас обрисовывают заборы. А упоротых накручивают стерненковскими тэгами и слоганами: «Имею право на защиту».

Все стороны судебного процесса будут добросовестно оберегать молодого убийцу-активиста от преждевременного знакомства с СИЗО. Возможно, защита добьётся отмены домашнего ареста…

А потом в нужный момент этой пешкой пожертвуют. И моментально два черных дупла братьев Найемов взвоют: «Кто убил активиста Сережу Стерненко? Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей! Зелю гэть! Аваков чёрт! Чёртова жизнь имеет значение!».

И куда бежать Стерненко, «имеющему право на защиту»? Может, лучше пусть «азовцы» в багажнике, от греха подальше, вывезут в серую зону? Или на худой конец — СИЗО? «А в тюрьме сейчас ужин, макароны…».