Make Europe Great Again: призрак Трампа бродит по Европе и грозится взять Европарламент

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Сразу несколько изданий сообщили о планах венгерского премьера Виктора Орбана, экс-премьера Чехии Бабиша и ультраправых Австрии под водительством Кикля создать собственную депутатскую группу в Европарламенте.

Как пишет венгерское издание Telex, по итогам состоявшегося совещания правых партий Орбан, Бабиш и Кикль заключили «патриотический манифест за будущее Европы», где заявили, что ЕС «обернулся против европейцев и теперь представляет интересы, которые противоречат воле наций, регионов и небольших общин».

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«Мы берем на себя ответственность создать группу, которая будет самой сильной правой коалицией в Европе… Самые сильные австрийские, венгерские и чешские правые силы сейчас сидят перед вами», — заявил венгерский премьер, добавив, что после выборов в Европарламент 9 июня «начинается новая эра»

По словам Орбана, лидеры подписали «патриотический манифест», обещающий «мир, безопасность и развитие» вместо «войны, миграции и стагнации», которые принесли «брюссельские элиты».

Как добавляет Bloomberg, «альянс стал последним поворотом в бурном периоде для популистских правых в Европе после их успеха на выборах по всему континенту в начале этого месяца. Теперь они пытаются понять, как воспользоваться своей растущей поддержкой и преодолеть доминирование умеренных партий, а также справиться с более раскольническими ультраправыми группами, такими как немецкая AfD».

Партия ФИДЕС Орбана осталась без союзников в ЕС после того, как в 2021 году ему пришлось покинуть умеренно-консервативную Европейскую народную партию (ЕНП) из-за взятого им крена резко вправо по сравнению с господствовавшим в ЕНП идейным мейнстримом. Теперь, похоже, Орбан нашел «братьев по разуму» в европейском политикуме.

Орбан хвастливо заявляет, что создаваемый им с партнерами из Праги и Вены альянс «будет двигаться вперед и вскоре станет крупнейшей правой группой в Европе».

Турецкое издание Hürriyet Daily News уточняет – чтобы официально создать отдельную фракцию в Европарламенте, партиям необходимо получить не менее 23 мест. Кроме того, для признания партии необходимо иметь депутатов не менее чем из семи стран-членов ЕС.

Таким образом, новый альянс «Патриоты для Европы», должен получить поддержку партий еще из четырех других стран, чтобы быть признанным в качестве группы в Европарламенте.